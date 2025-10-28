https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rusya-savunma-bakanligi-belousov-suriyeli-mevkidasi-ebu-kasra-ile-gorustu-1100561063.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belousov, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Andrey Belousov’un Suriyeli mevkidaşı Mahraf Ebu Kasra ile Moskova’da bir araya geldiğini bildirdi. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Suriye’nin geçici hükümetinin Savunma Bakanı Tümgeneral Mahraf Ebu Kasra ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin geçici hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Mahraf Ebu Kasra ile bir araya geldi” denildi.Açıklamaya göre Belousov, görüşmede iki ülke arasındaki askeri kurumlar düzeyindeki temasların ‘kapsamlı ve yapıcı’ olduğunu vurguladı. Ayrıca, Rusya ve Suriye liderleri arasındaki son görüşmenin, askeri iş birliğinin kapsamlı şekilde geliştirilmesine “ek bir ivme kazandırdığını” ifade etti.Taraflar, ikili ilişkilerde gelecek vadeden iş birliği alanlarının pratik uygulamalarını değerlendirdi.Açıklamada ayrıca, Ebu Kasra’nın Rusya yönetimine ve Bakan Belousov’a, Suriye heyetinin Moskova’daki çalışmalarına gösterilen destek için teşekkür ettiği belirtildi.

2025

