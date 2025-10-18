Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/suriye-disisleri-bakani-seybani-rusya-ile-mevcut-anlasmalarin-gozden-gecirilmesini-gorusuyoruz-1100296138.html
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüşüyoruz
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüşüyoruz
18.10.2025
2025-10-18T21:41+0300
2025-10-18T21:39+0300
dünya
esad hasan şeybani
suriye
rusya
moskova
el i̇hbariye
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_09130126f28a82d0d56e93cd748d25ed.jpg
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, El İhbariye televizyonuna verdiği demeçte, Suriye’nin Rusya ile önceki anlaşmaları gözden geçirme sürecinde olduğunu, ancak yeni bir anlaşmaya henüz ulaşılmadığını belirtti.Şeybani, “Şu anda herhangi bir anlaşma yok. Henüz bir anlaşmaya varamadık. Rus tarafıyla herhangi bir diyalogun ana noktası, önceki anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesidir” dedi.Suriye’deki Rus askeri üslerine de değinen Şeybani, bu konunun Şam ile Moskova arasında devam eden müzakerelerin bir parçası olduğunu vurguladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmelerde Rus askeri üslerinin de gündeme geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/lavrov-putin-ve-sara-suriyedeki-rus-askeri-usleri-gorustu-1100225378.html
suriye
rusya
moskova
21:41 18.10.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSuriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüştüklerini, ancak yeni bir anlaşmaya henüz varılmadığını açıkladı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, El İhbariye televizyonuna verdiği demeçte, Suriye’nin Rusya ile önceki anlaşmaları gözden geçirme sürecinde olduğunu, ancak yeni bir anlaşmaya henüz ulaşılmadığını belirtti.
Şeybani, “Şu anda herhangi bir anlaşma yok. Henüz bir anlaşmaya varamadık. Rus tarafıyla herhangi bir diyalogun ana noktası, önceki anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesidir” dedi.
Suriye’deki Rus askeri üslerine de değinen Şeybani, bu konunun Şam ile Moskova arasında devam eden müzakerelerin bir parçası olduğunu vurguladı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmelerde Rus askeri üslerinin de gündeme geldiğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
DÜNYA
Lavrov: Putin ve Şara Suriye’deki Rus askeri üsleri görüştü
16 Ekim, 08:03
