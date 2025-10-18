https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/suriye-disisleri-bakani-seybani-rusya-ile-mevcut-anlasmalarin-gozden-gecirilmesini-gorusuyoruz-1100296138.html
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüşüyoruz
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüşüyoruz
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüştüklerini, ancak yeni bir anlaşmaya henüz varılmadığını açıkladı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T21:41+0300
2025-10-18T21:41+0300
2025-10-18T21:39+0300
dünya
esad hasan şeybani
suriye
rusya
moskova
el i̇hbariye
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_09130126f28a82d0d56e93cd748d25ed.jpg
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, El İhbariye televizyonuna verdiği demeçte, Suriye’nin Rusya ile önceki anlaşmaları gözden geçirme sürecinde olduğunu, ancak yeni bir anlaşmaya henüz ulaşılmadığını belirtti.Şeybani, “Şu anda herhangi bir anlaşma yok. Henüz bir anlaşmaya varamadık. Rus tarafıyla herhangi bir diyalogun ana noktası, önceki anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesidir” dedi.Suriye’deki Rus askeri üslerine de değinen Şeybani, bu konunun Şam ile Moskova arasında devam eden müzakerelerin bir parçası olduğunu vurguladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmelerde Rus askeri üslerinin de gündeme geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/lavrov-putin-ve-sara-suriyedeki-rus-askeri-usleri-gorustu-1100225378.html
suriye
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b167a8d3701ce1a5cec148f5635a6059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esad hasan şeybani, suriye, rusya, moskova, el i̇hbariye, dmitriy peskov
esad hasan şeybani, suriye, rusya, moskova, el i̇hbariye, dmitriy peskov
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüşüyoruz
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüştüklerini, ancak yeni bir anlaşmaya henüz varılmadığını açıkladı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, El İhbariye televizyonuna verdiği demeçte, Suriye’nin Rusya ile önceki anlaşmaları gözden geçirme sürecinde olduğunu, ancak yeni bir anlaşmaya henüz ulaşılmadığını belirtti.
Şeybani, “Şu anda herhangi bir anlaşma yok. Henüz bir anlaşmaya varamadık. Rus tarafıyla herhangi bir diyalogun ana noktası, önceki anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesidir” dedi.
Suriye’deki Rus askeri üslerine de değinen Şeybani, bu konunun Şam ile Moskova arasında devam eden müzakerelerin bir parçası olduğunu vurguladı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmelerde Rus askeri üslerinin de gündeme geldiğini ifade etmişti.