Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüşüyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüşüyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Rusya ile mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesini görüştüklerini, ancak yeni bir anlaşmaya henüz varılmadığını açıkladı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, El İhbariye televizyonuna verdiği demeçte, Suriye’nin Rusya ile önceki anlaşmaları gözden geçirme sürecinde olduğunu, ancak yeni bir anlaşmaya henüz ulaşılmadığını belirtti.Şeybani, “Şu anda herhangi bir anlaşma yok. Henüz bir anlaşmaya varamadık. Rus tarafıyla herhangi bir diyalogun ana noktası, önceki anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesidir” dedi.Suriye’deki Rus askeri üslerine de değinen Şeybani, bu konunun Şam ile Moskova arasında devam eden müzakerelerin bir parçası olduğunu vurguladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmelerde Rus askeri üslerinin de gündeme geldiğini ifade etmişti.

2025

