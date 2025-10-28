https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rusya-disisleri-bakani-lavrov-belaruslu-mevkidasi-rijenkov-ile-gorustu-avrupadaki-artan-gerginlik-1100560740.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov ile görüştü: Avrupa’daki artan gerginlik masada

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov ile görüştü: Avrupa’daki artan gerginlik masada

Sputnik Türkiye

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Minsk'te bir araya gelerek, Avrupa’daki artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T19:44+0300

2025-10-28T19:44+0300

2025-10-28T19:44+0300

dünya

belarus

belarus dışişleri bakanlığı

minsk

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

görüşme

ikili görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100558935_0:0:1218:685_1920x0_80_0_0_0ee5ce55210713974827bf22b26b5d93.png

Belarus Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek Avrupa’da artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin sağlanmasını ve bu durumun Minsk üzerindeki etkilerini görüştü.İkili görüşme, 27 Ekim’de düzenlenen Üçüncü Minsk Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı çerçevesinde gerçekleşti.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı ile, Belarus ve Rusya dışişleri bakanlıklarının ortak kurul toplantısına hazırlık da dahil olmak üzere, ikili siyasi diyaloğun geliştirilmesine ve ortak etkinlik planlarına ilişkin güncel konular görüşüldü. Ayrıca, Avrupa kıtasında artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin sağlanması ve bunun Belarus Cumhuriyeti üzerindeki etkisi konularına özel önem verildi” ifadeleri kullanuıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/lavrov-putin-trump-zirvesinin-sonuc-verecegine-dair-garantilere-ihtiyacimiz-var-1100546880.html

belarus

minsk

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, belarus dışişleri bakanlığı, minsk, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, görüşme, ikili görüşme