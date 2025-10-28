Türkiye
Netanyahu Gazze'ye 'güçlü saldırı' emri verdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov ile görüştü: Avrupa’daki artan gerginlik masada
Belarus Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek Avrupa’da artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin sağlanmasını ve bu durumun Minsk üzerindeki etkilerini görüştü.İkili görüşme, 27 Ekim’de düzenlenen Üçüncü Minsk Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı çerçevesinde gerçekleşti.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı ile, Belarus ve Rusya dışişleri bakanlıklarının ortak kurul toplantısına hazırlık da dahil olmak üzere, ikili siyasi diyaloğun geliştirilmesine ve ortak etkinlik planlarına ilişkin güncel konular görüşüldü. Ayrıca, Avrupa kıtasında artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin sağlanması ve bunun Belarus Cumhuriyeti üzerindeki etkisi konularına özel önem verildi” ifadeleri kullanuıldı.
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Minsk'te bir araya gelerek, Avrupa’daki artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin sağlanması konusunu görüştü.
Belarus Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek Avrupa’da artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin sağlanmasını ve bu durumun Minsk üzerindeki etkilerini görüştü.
İkili görüşme, 27 Ekim’de düzenlenen Üçüncü Minsk Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı çerçevesinde gerçekleşti.
Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanı ile, Belarus ve Rusya dışişleri bakanlıklarının ortak kurul toplantısına hazırlık da dahil olmak üzere, ikili siyasi diyaloğun geliştirilmesine ve ortak etkinlik planlarına ilişkin güncel konular görüşüldü. Ayrıca, Avrupa kıtasında artan gerginlik koşullarında bölgesel güvenliğin sağlanması ve bunun Belarus Cumhuriyeti üzerindeki etkisi konularına özel önem verildi” ifadeleri kullanuıldı.
