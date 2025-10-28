Lavrov: Putin-Trump zirvesinin sonuç vereceğine dair garantilere ihtiyacımız var
14:44 28.10.2025 (güncellendi: 14:48 28.10.2025)
© Sputnik / Кирилл Зыков/
Abone ol
Putin ile Trump'ın yapacağı olası görüşmede bir sonuç elde edilmesi gerektiğinin altını çizen Lavrov, Moskova'nın buna hazır olduğu mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin sonuç vereceğine dair garantilere ihtiyaç duyduğunu ve sonuca hazır olduğunu söyledi.
Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 3. Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nın ardından açıklama yapan Lavrov, "Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin somut bir sonuç üreteceğine dair garantilere ihtiyacımız var. Biz bu sonuca hazırız. Dahası, Putin ve Trump Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldiklerinde, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steven Witkoff'un görüşmeden bir hafta önce Moskova'ya getirdiği önerileri destekledik" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Trump'ın Kiev rejimine silah pompalanmasına yönelik koşulların yaratılmasını değil, sürdürülebilir bir barış istediğini umduklarını vurguladı.
Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 3. Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nın ardından açıklama yapan Lavrov, "Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin somut bir sonuç üreteceğine dair garantilere ihtiyacımız var. Biz bu sonuca hazırız. Dahası, Putin ve Trump Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldiklerinde, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steven Witkoff'un görüşmeden bir hafta önce Moskova'ya getirdiği önerileri destekledik" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Trump'ın Kiev rejimine silah pompalanmasına yönelik koşulların yaratılmasını değil, sürdürülebilir bir barış istediğini umduklarını vurguladı.
'START Anlaşması'nın uzatılması uzun zamandır konuşulmuyor'
Lavrov, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) uzatılmasının uzun zamandır gündemde olmadığını da belirtti.
Dışişleri Bakanı, "Söz konusu olan şu ki, Devlet Başkanı Putin, iyi niyet göstergesi olarak, biz bu anlaşmaya katılımımızı sonlandırdığımızda, Şubat 2026'daki sona erme tarihine kadar START Anlaşması kapsamına giren stratejik silah kategorilerinde niceliksel sınırlamalara uymaya karar verdi" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Rusya'nın ABD'den bu öneriye olumlu yanıt vermesini beklediğini kaydetti.
Bununla beraber Lavrov, "Yeni START Anlaşması üzerinde çalışılabilmesi için Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde farklı bir atmosfere ihtiyaç var. İlişkilerde ilerleme olduğu aşikar ancak diyalog gerekli" diye ekledi.
Putin, 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduklarını açıklamıştı.
ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.
Dışişleri Bakanı, "Söz konusu olan şu ki, Devlet Başkanı Putin, iyi niyet göstergesi olarak, biz bu anlaşmaya katılımımızı sonlandırdığımızda, Şubat 2026'daki sona erme tarihine kadar START Anlaşması kapsamına giren stratejik silah kategorilerinde niceliksel sınırlamalara uymaya karar verdi" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Rusya'nın ABD'den bu öneriye olumlu yanıt vermesini beklediğini kaydetti.
Bununla beraber Lavrov, "Yeni START Anlaşması üzerinde çalışılabilmesi için Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde farklı bir atmosfere ihtiyaç var. İlişkilerde ilerleme olduğu aşikar ancak diyalog gerekli" diye ekledi.
Putin, 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduklarını açıklamıştı.
ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.