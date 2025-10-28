https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/ruseviden-ataturk-posterli-mesaj-iki-ulke-dosttur-1100547689.html

Rusevi'den Atatürk posterli mesaj: 'İki ülke dosttur'

Rusevi’den Atatürk posterli mesaj: 'İki ülke dosttur'

Ankara Rusevi'nin önüne Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri asıldı. "Halk Diplomasisinin Yüzüncü Yılı" projesi kapsamında asılan posterde Atatürk'ün Rusya ve...

Ankara Rusevi 1925–2025 yıllarını kapsayan “Halk Diplomasisinin Yüzüncü Yılı” projesi kapsamında Moskova’da başlatılan girişime destek verdi. Moskova’nın medya cephelerinde ve Vnukovo Uluslararası Havalimanı’nda, 20. yüzyılın önde gelen isimlerinin Rusya hakkında söylediği dostluk, karşılıklı anlayış ve halklar arasındaki iş birliği fikirlerini yansıtan alıntılar paylaşıldı.İki özel afiş hazırlandıAnkara'daki Rus Evi, proje kapsamında iki özel afiş hazırladı. Afişlerin ilkinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri yer aldı:Bu alıntı ile Türk halkı için özel bir anlam taşıyor ve Türk-Rus dostluğunun köklü temellerine vurgu yapılmak istendi.İkinci afiş, 1930’da SSCB’yi ziyaret eden Nobel ödüllü Hintli yazar Rabindranath Tagore’a adandı. Üzerinde şu sözleri yer alıyor:Halklar arasında dostluk barış ve kültür etkileşimin simgesi Rusevi’nden yapılan açıklamada “Bu sözler, Rus Evi için de ayrı bir anlam taşıyor; çünkü bina Rabindranath Tagore Caddesi üzerinde bulunuyor. Böylece proje, sadece anı değeri taşıyan bir etkinlik değil, aynı zamanda halklar arasında dostluk, barış ve kültürel etkileşimin simgesi haline ne geldi” ifadelerine yer verildi.

