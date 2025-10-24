Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/buyukelci-mirosnik-luhanskta-kiev-rejiminden-kurtulan-bolgelerde-toplu-mezarlar-tespit-edildi-1100461028.html
Büyükelçi Miroşnik: Luhansk’ta Kiev rejiminden kurtulan bölgelerde toplu mezarlar tespit edildi
Büyükelçi Miroşnik: Luhansk’ta Kiev rejiminden kurtulan bölgelerde toplu mezarlar tespit edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik çevrimiçi toplantıyla Ukrayna rejiminden kurtarılan... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T18:17+0300
2025-10-24T18:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rodion miroşnik
ukrayna
rusya
mezar
toplu mezar
mezar yeri
mezar taşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100460844_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a83c2b30bf2dab229d7c71f0e996cf4.jpg
Rusya’nın özel operasyonu sonrasında Luhansk’ta Ukrayna’dan kurtarılan bölgelerdeki durum çevrim içi toplantıyla ortaya konuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik bu bölgede tespit edilen insanlık suçlarını aktardı. Çevrimiçi toplantıya çeşitli devletlerin diplomatları; ayrıca uluslararası insani kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik çevrelerden ve medya kuruluşlarından ilgili kişiler, kamuoyu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.Toplantıya Ankara’daki Rusevi’nden de katılım oldu. Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) Severodonetsk kentinde toplu mezarlardan 230’dan fazla sivilin cesedinin çıkarıldığını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zaharova-2025te-3-bin-228-rusya-karsiti-icerik-tespit-edildi-1100459462.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100460844_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4ded9469bcad2f9727898beb11706c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rodion miroşnik, ukrayna, rusya, mezar, toplu mezar, mezar yeri, mezar taşı
rodion miroşnik, ukrayna, rusya, mezar, toplu mezar, mezar yeri, mezar taşı

Büyükelçi Miroşnik: Luhansk’ta Kiev rejiminden kurtulan bölgelerde toplu mezarlar tespit edildi

18:17 24.10.2025
© FotoğrafRus Evi
Rus Evi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik çevrimiçi toplantıyla Ukrayna rejiminden kurtarılan bölgelerdeki gelişmeleri açıkladı. Miroşnik bu bölgelerde sivillerin cenazelerin olduğu toplu mezarlar tespit edildiğini belirtti.
Rusya’nın özel operasyonu sonrasında Luhansk’ta Ukrayna’dan kurtarılan bölgelerdeki durum çevrim içi toplantıyla ortaya konuldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik bu bölgede tespit edilen insanlık suçlarını aktardı. Çevrimiçi toplantıya çeşitli devletlerin diplomatları; ayrıca uluslararası insani kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik çevrelerden ve medya kuruluşlarından ilgili kişiler, kamuoyu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.
Toplantıya Ankara’daki Rusevi’nden de katılım oldu. Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) Severodonetsk kentinde toplu mezarlardan 230’dan fazla sivilin cesedinin çıkarıldığını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Luhansk’ta, Ukraynalı Nazi güçleri tarafından öldürülen sivillerin gömüldüğü büyük bir anıt mezarlık bulunuyor ve bu alan sürekli olarak genişliyor. Bugün, Ukrayna Nazizmi’nin kurbanı olan ölü ve yaralıların kesin sayısını kimse bilmiyor. Cumhuriyetin kurtarılan bölgelerinde, Ukraynalı cezalandırıcı birliklerin çekilmesinden sonra geriye kalan gizli ve ani sivil gömülerde kazı çalışmaları yürütülüyor. Son bir ay içinde Severodonetsk yakınlarındaki toplu mezarlardan 230’dan fazla sivilin cesedi çıkarıldı. Bu insanların ölüm nedenleri ve koşulları Rusya’nın soruşturma organları tarafından incelenecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
DÜNYA
Zaharova: 2025’te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi
17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала