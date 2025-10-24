https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/buyukelci-mirosnik-luhanskta-kiev-rejiminden-kurtulan-bolgelerde-toplu-mezarlar-tespit-edildi-1100461028.html
Büyükelçi Miroşnik: Luhansk’ta Kiev rejiminden kurtulan bölgelerde toplu mezarlar tespit edildi
Büyükelçi Miroşnik: Luhansk’ta Kiev rejiminden kurtulan bölgelerde toplu mezarlar tespit edildi
24.10.2025
Rusya’nın özel operasyonu sonrasında Luhansk’ta Ukrayna’dan kurtarılan bölgelerdeki durum çevrim içi toplantıyla ortaya konuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik bu bölgede tespit edilen insanlık suçlarını aktardı. Çevrimiçi toplantıya çeşitli devletlerin diplomatları; ayrıca uluslararası insani kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik çevrelerden ve medya kuruluşlarından ilgili kişiler, kamuoyu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.Toplantıya Ankara’daki Rusevi’nden de katılım oldu. Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) Severodonetsk kentinde toplu mezarlardan 230’dan fazla sivilin cesedinin çıkarıldığını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Büyükelçi Miroşnik: Luhansk’ta Kiev rejiminden kurtulan bölgelerde toplu mezarlar tespit edildi
Rusya’nın özel operasyonu sonrasında Luhansk’ta Ukrayna’dan kurtarılan bölgelerdeki durum çevrim içi toplantıyla ortaya konuldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik bu bölgede tespit edilen insanlık suçlarını aktardı. Çevrimiçi toplantıya çeşitli devletlerin diplomatları; ayrıca uluslararası insani kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademik çevrelerden ve medya kuruluşlarından ilgili kişiler, kamuoyu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.
Toplantıya Ankara’daki Rusevi’nden de katılım oldu. Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin (LNR) Severodonetsk kentinde toplu mezarlardan 230’dan fazla sivilin cesedinin çıkarıldığını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Luhansk’ta, Ukraynalı Nazi güçleri tarafından öldürülen sivillerin gömüldüğü büyük bir anıt mezarlık bulunuyor ve bu alan sürekli olarak genişliyor. Bugün, Ukrayna Nazizmi’nin kurbanı olan ölü ve yaralıların kesin sayısını kimse bilmiyor. Cumhuriyetin kurtarılan bölgelerinde, Ukraynalı cezalandırıcı birliklerin çekilmesinden sonra geriye kalan gizli ve ani sivil gömülerde kazı çalışmaları yürütülüyor. Son bir ay içinde Severodonetsk yakınlarındaki toplu mezarlardan 230’dan fazla sivilin cesedi çıkarıldı. Bu insanların ölüm nedenleri ve koşulları Rusya’nın soruşturma organları tarafından incelenecek.