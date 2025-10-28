https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/lavrov-nato-liderleri-abdyi-ukraynada-cozum-fikrinden-vazgecirmek-icin-ellerinden-geleni-yapiyorlar-1100541660.html

Lavrov: NATO liderleri, ABD'yi Ukrayna'da çözüm fikrinden vazgeçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın Alaska'da düzenlenen Rusya-ABD Zirvesi sırasında üzerinde mutabık kalınan, Ukrayna krizinin çözümüne... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 3. Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nda konuştu.Lavrov, “Ukrayna'da, silahlı çatışmayı uzatanlar, Kiev rejimine silah ve mali ve siyasi destek pompalayan Avrupalı ​​NATO üyeleri. Avrupa ülkelerinin büyük kısmının liderleri ABD yönetimini, Ukrayna'daki çatışmayı, çatışmanın temel nedenlerini müzakere masasında ele alarak çözüme kavuşturma fikrinden vazgeçmeye ikna etmek için elinden geleni yapıyor” ifadesini kullandı.Rus bakan, “Ancak Başkan Trump'ın Ukrayna krizini çözüme kavuşturma konusunda samimi kararlılığını sürdüreceğini ve Anchorage zirvesinde geliştirilen ve ABD’nin önerilerine dayanan ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz” dedi.NATO durmadan genişliyorSovyetlerin liderlerine verilen doğu yönünde bir karış bile atılmayacağı yönündeki taahhütlere rağmen NATO'nun genişlemesinin bir an bile durmadığını kaydeden Lavrov, “Üstelik bu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde en yüksek düzeyde alınan, kendi güvenliğini başkalarının zararına güçlendirmemek ve bölgesel, dolayısıyla doğal olarak küresel egemenlik peşinde olmamak gibi yükümlülüklere de aykırı olarak yapılıyor” diye ekledi.Batı’nın, Avrupa’da yeni büyük bir savaş için hazırlıklar yaptığını gizlemediğine işaret eden Rus diplomat, Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine saldırma niyeti olmadığını kaydederek Moskova’nın bunu güvenlik garantilerine dahil etmeye hazır olduğunu belirtti.NATO’nun, Asya-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere her yerde tehdit oluşturduğunu söyleyen Lavrov, Rusya’nın, bir barış bölgesi olarak gördüğü Arktik'teki NATO faaliyetlerini yoğunlaştırma planlarından endişe duyduğunu dile getirdi.Lavrov, “Rusya, Avrasya'nın NATO'nun etki alanına dönüştürülmesine karşı çıkıyor” diye ekledi.

