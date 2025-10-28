https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rekor-yagislar-vietnami-vurdu-tarihi-hue-sehri-sular-altinda-kaldi-1100557754.html

Rekor yağışlar Vietnam’ı vurdu: Tarihi Hue şehri sular altında kaldı

Rekor yağışlar Vietnam'ı vurdu: Tarihi Hue şehri sular altında kaldı

Vietnam'da son 24 saatte ölçülen rekor yağış, ülkenin UNESCO mirası Hue kentini ve turistik Hoi An'ı sular altında bıraktı. Binlerce kişi tahliye edilirken... 28.10.2025

Vietnam’ın orta kesimleri, son yılların en şiddetli yağışlarına sahne oldu. Meteoroloji kurumu, Hue kentinde 24 saat içinde bin milimetreden fazla yağış kaydedildiğini açıkladı. Bu, ülke tarihinde tek günde ölçülen en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. Hue’yi ikiye bölen Huong ve Bo nehirleri, 2020’deki rekoru geçerek taşkın noktasına ulaştı. Şehrin bazı bölgeleri hala bir metreden fazla su altında.UNESCO mirası Hue’de felaket manzarası Birleşmiş Milletler tarafından 1993’te Dünya Kültür Mirası ilan edilen Hue’deki saray kompleksi ve tarihi yapılar da sular altında kaldı. Kentin dar sokakları ve eski köprüleri kahverengi sel sularına gömüldü. Yerel yetkililer, “Yağışlar hafta sonuna kadar sürebilir. Halk dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.Hue’nin yanı sıra turistik Hoi An kasabasında da benzer görüntüler yaşandı. Yağışın etkisiyle Quang Ngai bölgesinde 3 kilometrelik dev bir toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık bin 700 kişi bölgede mahsur kaldı. Dört eyalette toplam sekiz bin 600 kişi tahliye edildi.Ulaşım ve elektrik aksamaları Aşırı yağışlar yüzünden ülke genelinde ulaşım durma noktasına geldi. Vietnam Demiryolları, başkent Hanoi'yle Ho Chi Minh kenti arasındaki seferleri askıya aldı. 300 binden fazla ev ve iş yeri elektrik kesintisinden etkilendi.Bilim insanları, bu tür aşırı hava olaylarının küresel ısınmayla birlikte daha sık ve yıkıcı hale geldiğine dikkat çekti. Bu ayki yağışlar, eylül ayında Vietnam’ı vuran Tayfun Bualoi’nin ardından geldi.

