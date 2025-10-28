https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/lavrov-minskteki-avrasya-guvenligi-konferansina-katilacak-1100528479.html
Lavrov, Minsk’teki Avrasya Güvenliği Konferansı’na katılacak
28.10.2025
2025-10-28T03:59+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı’na katılacak. Konferans kapsamında Lavrov’un, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve diğer ülkelerin üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerde, ikili işbirliği konuları ve karşılıklı ilgi alanına giren uluslararası meseleler ele alınacak.Üçüncü Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği KonferansıÜçüncü Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı, 28–29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizatörlere göre konferansın amacı, küresel düzenin krizi, önemli aktörler arasındaki kronik askeri-siyasi çelişkiler ve iletişimsizliğin neredeyse tamamen ortadan kalktığı mevcut ortamda Avrasya güvenliğinin geleceğini tartışmak olacak. Etkinliğe 40’tan fazla ülkeden ve 7 uluslararası kuruluştan delegasyonlar katılacak.Katılımcılar arasında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Myanmar Dışişleri Bakanı Than Swe, Çin Hükümeti’nin Avrasya Özel Temsilcisi Sun Linjiang, KGAÖ Genel Sekreteri Imangali Tasmagambetov, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, ayrıca İran, Hindistan, Kamboçya, Umman, BAE ve Tacikistan dışişleri bakan yardımcıları yer alacak.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada, Lavrov’un, konferansın genel oturumunda Avrasya’daki mevcut askeri-siyasi duruma ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunacağı, ayrıca Avrasya güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yönelik Rusya’nın girişimleri ile 21. yüzyılda çeşitlilik ve çok kutupluluk ilkelerini içeren Avrasya Şartının hazırlanması konularına da özel önem vereceğini bildirmişti.
