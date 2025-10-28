https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/prof-dr-osman-bektastan-4-il-icin-uyari-bu-faylar-7-buyuklugunde-depremle-tetiklenebilir-1100536620.html

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 4 il için uyarı: Bu faylar 7 büyüklüğünde depremle tetiklenebilir

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 4 il için uyarı: Bu faylar 7 büyüklüğünde depremle tetiklenebilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildi. Deprem, başta Manisa, İzmir, Bursa ve Kütahya olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oldu.Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede en büyüğü 4.6 büyüklüğünde çok sayıda deprem kaydedildi. Sındırgı merkezli deprem nedeniyle Manisa’nın Akhisar, Soma, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde okullar tatil edildi.'Uşak fay bloğu gerilmeyle yükleniyor'Deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki Uşak fay bloğuna dikkat çekti. Bektaş, “Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor” ifadesini kullanarak bölgedeki sismik hareketliliğin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.Bektaş’ın açıklamasına göre, Sındırgı depremi, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişti.Depremin güneydoğuya doğru ilerlediğini, bu sırada Uşak fay bloğunun tamamının gerilmeyle yüklendiğini vurguladı.Bektaş: 'Kırılma eşiğindeki faylar 7 büyüklüğünde depremlerle tetiklenebilir'Prof. Dr. Osman Bektaş, Uşak ve Kütahya bloklarının batısının M4 düzeyindeki depremlerle gerilmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Nitekim, Ekim ayındaki M6,1 Sındırgı depremi bu daire içlerindeki mikro deprem kümesinde gelişti. Bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebilir. Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa-Balıkesir-Uşak-Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar, 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir.”Bektaş, açıklamasında ayrıca, gelecekte yaşanabilecek büyük bir depremin bu fay dairesi içerisinde gerçekleşebileceği uyarısını da yaptı.

