Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/prof-dr-hasan-sozbilir-balikesir-depremini-degerlendirdi-depremler-surecek-mi-5in-uzerinde-deprem-1100533133.html
Prof. Dr. Hasan Sözbilir Balıkesir depremini değerlendirdi: Depremler sürecek mi? 5'in üzerinde deprem bekleniyor mu?
Prof. Dr. Hasan Sözbilir Balıkesir depremini değerlendirdi: Depremler sürecek mi? 5'in üzerinde deprem bekleniyor mu?
Sputnik Türkiye
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyarılarda bulundu. Sözbilir "5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T09:14+0300
2025-10-28T10:24+0300
son depremler
balıkesir
sındırgı
prof. dr. hasan sözbilir
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097005286_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7f7e9caeac7d12703c423ac12af1854e.jpg
Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor. Sındırgı'da dün gece saatlerinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından jeoloji mühendisleri incelemelerini sürdürüyor. Balıkesir'de depremler devam edecek mi?Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.10 Ağustos'taki deprem sonrası ikinci 6.1: 'Hasarlı eve girmeyin'Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti.Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/61lik-deprem-sonrasi-sindirgida-25-yapida-hasar-var-calismalar-devam-ediyor-1100530708.html
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097005286_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_36cdb5d13be38365b5f67ea4c1305d9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesır depremi, balıkesir deprem ölen var mı, balıkesir deprem yorum
balıkesır depremi, balıkesir deprem ölen var mı, balıkesir deprem yorum

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Balıkesir depremini değerlendirdi: Depremler sürecek mi? 5'in üzerinde deprem bekleniyor mu?

09:14 28.10.2025 (güncellendi: 10:24 28.10.2025)
© AAHasan Sözbilir
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AA
Abone ol
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyarılarda bulundu. Sözbilir "5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor. Sındırgı'da dün gece saatlerinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından jeoloji mühendisleri incelemelerini sürdürüyor.

Balıkesir'de depremler devam edecek mi?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

10 Ağustos'taki deprem sonrası ikinci 6.1: 'Hasarlı eve girmeyin'

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti.
Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Sındırgı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
SON DEPREMLER
6.1'lik deprem sonrası Sındırgı'da 25 yapıda hasar var: 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı
07:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала