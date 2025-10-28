https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/prof-dr-hasan-sozbilir-balikesir-depremini-degerlendirdi-depremler-surecek-mi-5in-uzerinde-deprem-1100533133.html

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Balıkesir depremini değerlendirdi: Depremler sürecek mi? 5'in üzerinde deprem bekleniyor mu?

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyarılarda bulundu. Sözbilir "5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor. Sındırgı'da dün gece saatlerinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından jeoloji mühendisleri incelemelerini sürdürüyor. Balıkesir'de depremler devam edecek mi?Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.10 Ağustos'taki deprem sonrası ikinci 6.1: 'Hasarlı eve girmeyin'Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti.Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

