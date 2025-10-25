https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/hamas-gazze-yonetimini-gecici-hukumete-devretmeyi-kabul-etti-1100466957.html

Hamas, Gazze yönetimini geçici hükümete devretmeyi kabul etti

Hamas, Gazze Şeridi’nin yönetiminin geçici teknokrat hükümete devredilmesini kabul ettiğini açıkladı. Görüşmede Gazze’nin yeniden inşası planının finansmanı ve... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

Kahire’de düzenlenen toplantı sonrası Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hamas ve diğer Filistinli grupların, Gazze Şeridi’nin yönetiminin geçici teknokrat hükümete devredilmesini ve yerleşim bölgesinin yeniden inşasını denetleyecek uluslararası bir komitenin kurulmasını kabul ettiği bildirildi. Hamas’ın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Açıklamada ayrıca, Hamas ve İsrail arasındaki savaşta neredeyse tamamen yıkılan Gazze’nin yeniden inşası planının finansmanı ve uygulanmasını yönetecek uluslararası bir komitenin kurulmasının da görüşüldüğü belirtildi. Neler olmuştu?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında Hamas, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de tutulan 20 rehineyi serbest bırakmış ve böylece hayatta kalan tüm rehine kişiler özgürlüklerine kavuşmuştu. Filistin Rehine İşleri Medya Ofisi, İsrail makamlarının anlaşma gereği Gazze Şeridi’nden bin 718 tutukluyu serbest bıraktığını ve 250 Filistinli tutuklunun ise ömür boyu veya uzun hapis cezalarını tamamladıktan sonra geri döndüğünü doğrulamıştı.

