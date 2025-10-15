https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/ingilterede-166-milyon-yillik-dev-kesif-dinozorlarin-yuruyus-yolu-bulundu---1100212773.html
İngiltere’de 166 milyon yıllık dev keşif: Dinozorların yürüyüş yolu bulundu
İngiltere’de 166 milyon yıllık dev keşif: Dinozorların yürüyüş yolu bulundu
Sputnik Türkiye
Oxford yakınlarındaki bir taş ocağında 220 metre uzunluğunda dinozor ayak izleri bulundu. Orta Jura dönemine ait izlerin dev otçul Cetiosaurus’a ait olduğu... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T17:35+0300
2025-10-15T17:35+0300
2025-10-15T17:35+0300
yaşam
oxfordshire
oxford
birmingham
dinozor
ayak izi
keşif
arkeolojik keşif
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100212582_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_e9ab921d14819debd20979fba3cd6966.jpg
İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki Dewars Farm taş ocağında, bugüne kadar Avrupa’da keşfedilen en uzun dinozor ayak izi dizisi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 166 milyon yıl öncesine uzanan izler, bilim insanları tarafından 'olağanüstü korunmuş' olarak tanımlandı. Oxford Doğa Tarihi Müzesi ve Birmingham Üniversitesi’nin ortak kazılarında ortaya çıkarılan ayak izleri, Jurassic döneminde bu bölgenin dev dinozorların geçiş rotası olduğunu ortaya koyuyor.Dinozorların geçiş güzergahıKazı ekibine göre izlerin büyük bölümü, yaklaşık 18 metre uzunluğundaki otçul sauropod türü Cetiosaurus tarafından bırakılmış olabilir. Ayrıca bölgede ilk keşfedilen etçil dinozor türü olarak kayıtlara geçen Megalosaurus’a ait ayak izlerine de rastlandı.Bilim insanları, Oxfordshire’daki bu bölgeyi 'Britanya’nın dinozor otoyolu' olarak tanımlıyor. Çünkü aynı alanda yüzlerce dinozora ait farklı izler bir arada bulunuyor. Bu da buranın dinozorlar için göç veya beslenme rotası olduğunu düşündürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/9-bin-yillik-kaya-cizimleri-eski-insanlarin-dinozorlari-bildigini-ortaya-cikardi-1099687923.html
oxfordshire
oxford
birmingham
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100212582_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_13b7ca0c33880b6e22fd8168e0d24238.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oxfordshire, oxford, birmingham, dinozor, ayak izi, keşif, arkeolojik keşif, i̇ngiltere
oxfordshire, oxford, birmingham, dinozor, ayak izi, keşif, arkeolojik keşif, i̇ngiltere
İngiltere’de 166 milyon yıllık dev keşif: Dinozorların yürüyüş yolu bulundu
Oxford yakınlarındaki bir taş ocağında 220 metre uzunluğunda dinozor ayak izleri bulundu. Orta Jura dönemine ait izlerin dev otçul Cetiosaurus’a ait olduğu düşünülüyor.
İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki Dewars Farm taş ocağında, bugüne kadar Avrupa’da keşfedilen en uzun dinozor ayak izi dizisi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 166 milyon yıl öncesine uzanan izler, bilim insanları tarafından 'olağanüstü korunmuş' olarak tanımlandı. Oxford Doğa Tarihi Müzesi ve Birmingham Üniversitesi’nin ortak kazılarında ortaya çıkarılan ayak izleri, Jurassic döneminde bu bölgenin dev dinozorların geçiş rotası olduğunu ortaya koyuyor.
Dinozorların geçiş güzergahı
Kazı ekibine göre izlerin büyük bölümü, yaklaşık 18 metre uzunluğundaki otçul sauropod türü Cetiosaurus tarafından bırakılmış olabilir. Ayrıca bölgede ilk keşfedilen etçil dinozor türü olarak kayıtlara geçen Megalosaurus’a ait ayak izlerine de rastlandı.
Bilim insanları, Oxfordshire’daki bu bölgeyi 'Britanya’nın dinozor otoyolu' olarak tanımlıyor. Çünkü aynı alanda yüzlerce dinozora ait farklı izler bir arada bulunuyor. Bu da buranın dinozorlar için göç veya beslenme rotası olduğunu düşündürüyor.