İngiltere’de 166 milyon yıllık dev keşif: Dinozorların yürüyüş yolu bulundu

İngiltere’de 166 milyon yıllık dev keşif: Dinozorların yürüyüş yolu bulundu

Oxford yakınlarındaki bir taş ocağında 220 metre uzunluğunda dinozor ayak izleri bulundu. Orta Jura dönemine ait izlerin dev otçul Cetiosaurus’a ait olduğu... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki Dewars Farm taş ocağında, bugüne kadar Avrupa’da keşfedilen en uzun dinozor ayak izi dizisi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 166 milyon yıl öncesine uzanan izler, bilim insanları tarafından 'olağanüstü korunmuş' olarak tanımlandı. Oxford Doğa Tarihi Müzesi ve Birmingham Üniversitesi’nin ortak kazılarında ortaya çıkarılan ayak izleri, Jurassic döneminde bu bölgenin dev dinozorların geçiş rotası olduğunu ortaya koyuyor.Dinozorların geçiş güzergahıKazı ekibine göre izlerin büyük bölümü, yaklaşık 18 metre uzunluğundaki otçul sauropod türü Cetiosaurus tarafından bırakılmış olabilir. Ayrıca bölgede ilk keşfedilen etçil dinozor türü olarak kayıtlara geçen Megalosaurus’a ait ayak izlerine de rastlandı.Bilim insanları, Oxfordshire’daki bu bölgeyi 'Britanya’nın dinozor otoyolu' olarak tanımlıyor. Çünkü aynı alanda yüzlerce dinozora ait farklı izler bir arada bulunuyor. Bu da buranın dinozorlar için göç veya beslenme rotası olduğunu düşündürüyor.

