https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/mozambik-cumhurbaskani-2026-basinda-rusyayi-ziyaret-etmeyi-planliyor--1100528994.html

Mozambik Cumhurbaşkanı, 2026 başında Rusya’yı ziyaret etmeyi planlıyor

Mozambik Cumhurbaşkanı, 2026 başında Rusya’yı ziyaret etmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, 2026 yılının başında Rusya’yı ziyaret etmeyi planlıyor. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T05:03+0300

2025-10-28T05:03+0300

2025-10-28T05:03+0300

dünya

rusya

mozambik

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0c/1044019075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf6511c58e5c94b02b7bc40b1ab44210.jpg

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, yaptığı açıklamada, Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını ve bu ziyaretin muhtemelen 2026 yılının başında gerçekleşebileceğini açıkladı. Chapo, “Evet, Rusya’yı ziyaret etmeyi düşünüyoruz çünkü bu ülkeyle çok iyi dostane ilişkilerimiz var. Bu yılın sonuna kadar gerçekleşeceğini garanti edemem çünkü hem Rusya’nın hem bizim programımız oldukça yoğun, ancak 2026 yılında belki de yılın başında ziyaretimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında Mozambik Dışişleri Bakanı Maria Lukash’ın Moskova ziyareti sayesinde bu ziyaretin hazırlıklarına başlanabileceğini ve dostane iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti. Lukash’ın ziyareti sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu, Ukrayna ve Ortadoğu’daki durum gibi konular ele alındı. Taraflar, Moskova ve Maputo’nun güvene dayalı siyasi diyaloğu derinleştirme niyetini ve BM ile diğer çok taraflı platformlarda güncel uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde iş birliğini sürdüreceklerini teyit etti. Ayrıca, ticari, ekonomik ve yatırım iş birliğinin güçlendirilmesi, hukuki ve sözleşmesel çerçevenin geliştirilmesi, çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi ile insani ve diğer alanlardaki etkileşimin artırılması konuları da görüşüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/puskov-tusk-surekli-ulkeleri-savasa-cekmeye-calisiyor-ancak-boyle-bir-savasin-kacinilmaz-kurbani-1100528608.html

rusya

mozambik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mozambik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, güvenlik konseyi