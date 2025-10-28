Türkiye
Mozambik Cumhurbaşkanı, 2026 başında Rusya'yı ziyaret etmeyi planlıyor
Mozambik Cumhurbaşkanı, 2026 başında Rusya'yı ziyaret etmeyi planlıyor
Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, 2026 yılının başında Rusya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.
Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, yaptığı açıklamada, Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını ve bu ziyaretin muhtemelen 2026 yılının başında gerçekleşebileceğini açıkladı. Chapo, “Evet, Rusya’yı ziyaret etmeyi düşünüyoruz çünkü bu ülkeyle çok iyi dostane ilişkilerimiz var. Bu yılın sonuna kadar gerçekleşeceğini garanti edemem çünkü hem Rusya’nın hem bizim programımız oldukça yoğun, ancak 2026 yılında belki de yılın başında ziyaretimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında Mozambik Dışişleri Bakanı Maria Lukash’ın Moskova ziyareti sayesinde bu ziyaretin hazırlıklarına başlanabileceğini ve dostane iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti. Lukash’ın ziyareti sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu, Ukrayna ve Ortadoğu’daki durum gibi konular ele alındı. Taraflar, Moskova ve Maputo’nun güvene dayalı siyasi diyaloğu derinleştirme niyetini ve BM ile diğer çok taraflı platformlarda güncel uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde iş birliğini sürdüreceklerini teyit etti. Ayrıca, ticari, ekonomik ve yatırım iş birliğinin güçlendirilmesi, hukuki ve sözleşmesel çerçevenin geliştirilmesi, çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi ile insani ve diğer alanlardaki etkileşimin artırılması konuları da görüşüldü.
