Yeni araştırma: Gece lambası kalp krizi riskini artırabilir

Yeni bir araştırmaya göre, uyku sırasında ışığa maruz kalmak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Yaklaşık 90 bin yetişkinin dokuz yılı aşkın süre boyunca takip edildiği çalışmada, en aydınlık yatak odalarına sahip kişilerin kalp krizi geçirme riskinin karanlık odalarda uyuyanlara kıyasla yüzde 42 daha yüksek olduğu belirlendi.
İngiltere’de yürütülen ve JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada, katılımcılar bir hafta boyunca bileklerine takılan ışık ölçer cihazlar aracılığıyla takip edildi.
Bu cihazlar 13 milyon saatin üzerinde veri topladı. Katılımcıların sağlık kayıtları daha sonra yaklaşık 9.5 yıl boyunca izlendi.
Sonuçlara göre, gece boyunca daha parlak ışığa maruz kalan kişilerde kalp krizi, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, ritim bozukluğu ve felç riskinin
arttığı saptandı.
Işık miktarı arttıkça risk de yükseldi. Orta seviyede ışığa maruz kalanlarda risk yüzde 20, daha aydınlık odalarda yüzde 27, en parlak odalarda ise yüzde 47’ye kadar çıktı.
Işığın kalp sağlığı üzerindeki etkisi
Uzmanlar, ışığın vücudun biyolojik ritmini bozduğunu ve bunun kalp-damar sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.
Normal şartlarda uyku sırasında tansiyonun düşmesi beklenirken,
gece ışığına maruz kalmak bu dengeyi bozabiliyor. Ayrıca stres hormonlarının salınım zamanını değiştirerek kalp atış hızını ve iltihaplanmayı
artırabiliyor.
Uzmanlara göre, bu durum uzun vadede damar sertliği gelişimini tetikleyebilir ve kalp krizi riskini yükseltebilir. Araştırmacılar, vardiyalı çalışanlarda benzer etkilerin yıllardır gözlemlendiğini, bu yeni bulguların ise gece ışığına maruz kalan genel nüfusu da kapsadığını ifade ediyor.
Kimler daha fazla etkileniyor?
Verilere göre, kadınlar ve daha genç yetişkinler, gece ışığının kalp üzerindeki olumsuz etkilerine erkeklerden ve yaşlılardan daha duyarlı görünüyor. Bu farkın, kadınların sirkadiyen sisteminin ışığa daha hassas olmasından kaynaklanabileceği düşünülüyor.
Gündüz ışığı koruyucu etki sağlayabilir
Araştırma ayrıca, gün içinde yeterli miktarda doğal ışığa maruz kalmanın kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğini de ortaya koydu. Ancak bu koruyucu etkinin büyük ölçüde fiziksel aktiviteyle ilişkili olduğu belirtildi.
Araştırmacılardan öneriler
Çalışma, gece ışığıyla kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koysa da doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamıyor. Yine de uzmanlar, kalp sağlığını korumak için uyku ortamının olabildiğince karanlık tutulmasını tavsiye ediyor. Bunun için:
Karartma perdeleri kullanılabilir,
Elektronik cihazlar kapatılabilir,
Geceleri ihtiyaç halinde kırmızı tonlu düşük yoğunluklu ışıklar tercih edilebilir.
Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde ölüm nedenlerinin başında geliyor. Araştırmacılar, “Gece karanlığı sadece iyi bir uyku için değil, kalp sağlığı için de önemli olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.