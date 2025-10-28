https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/messiden-dunya-kupasi-2026-aciklamasi-orada-olmayi-isterim-1100542635.html
Messi'den Dünya Kupası 2026 açıklaması: Orada olmayı isterim
Messi'den Dünya Kupası 2026 açıklaması: Orada olmayı isterim
Sputnik Türkiye
Dünya çapında ünlü futbolcu Lionel Messi, verdiği röportajında 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirterek "Orada olmayı isterim" dedi. Messi... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T13:27+0300
2025-10-28T13:27+0300
2025-10-28T13:27+0300
spor
lionel messi
messi
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0f/1072511586_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_aa4bb6aec1f35664b1f2230031dea79a.jpg
Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, batı basınına yaptığı açıklamalarda 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini duyurdu. Messi, vicüdunun performansına bakarak karar vereceğini vurgulayarak "Orada olmayı isterim" dedi."Bir Dünya Kupası'nda yer alabilmek olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim" diyen Messi, gelecek yıl 39 yaşında olacağını ayrıca belirtti. Efsane futbolcu şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/fenerbahce-gaziantep-macinin-ardindan-tedesco-her-takimin-kendince-silahlari-var-bugun-rakibimizde-1100531780.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0f/1072511586_188:0:1088:675_1920x0_80_0_0_0d8aba9e0ab8202f4a627e0659747f3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lionel messi, messi, dünya kupası
lionel messi, messi, dünya kupası
Messi'den Dünya Kupası 2026 açıklaması: Orada olmayı isterim
Dünya çapında ünlü futbolcu Lionel Messi, verdiği röportajında 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirterek "Orada olmayı isterim" dedi. Messi, vücudunun performansına göre karar vereceğini vurguladı.
Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, batı basınına yaptığı açıklamalarda 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini duyurdu. Messi, vicüdunun performansına bakarak karar vereceğini vurgulayarak "Orada olmayı isterim" dedi.
"Bir Dünya Kupası'nda yer alabilmek olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim" diyen Messi, gelecek yıl 39 yaşında olacağını ayrıca belirtti. Efsane futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten yüzde 100 hazır olup olamayacağımı, gruba ve milli takıma faydalı olup olamayacağımı göreceğim ve sonra bir karar vereceğim.
Açıkçası, bu bir Dünya Kupası olduğu için çok hevesliyim.
Son Dünya Kupası'nı kazanarak geliyoruz ve sahada tekrar savunma yapabilmek muhteşem çünkü milli takımla oynamak, özellikle de resmi müsabakalarda, her zaman bir rüyadır."