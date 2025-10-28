Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/messiden-dunya-kupasi-2026-aciklamasi-orada-olmayi-isterim-1100542635.html
Messi'den Dünya Kupası 2026 açıklaması: Orada olmayı isterim
Messi'den Dünya Kupası 2026 açıklaması: Orada olmayı isterim
Sputnik Türkiye
Dünya çapında ünlü futbolcu Lionel Messi, verdiği röportajında 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirterek "Orada olmayı isterim" dedi. Messi... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T13:27+0300
2025-10-28T13:27+0300
spor
lionel messi
messi
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0f/1072511586_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_aa4bb6aec1f35664b1f2230031dea79a.jpg
Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, batı basınına yaptığı açıklamalarda 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini duyurdu. Messi, vicüdunun performansına bakarak karar vereceğini vurgulayarak "Orada olmayı isterim" dedi."Bir Dünya Kupası'nda yer alabilmek olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim" diyen Messi, gelecek yıl 39 yaşında olacağını ayrıca belirtti. Efsane futbolcu şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/fenerbahce-gaziantep-macinin-ardindan-tedesco-her-takimin-kendince-silahlari-var-bugun-rakibimizde-1100531780.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0f/1072511586_188:0:1088:675_1920x0_80_0_0_0d8aba9e0ab8202f4a627e0659747f3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lionel messi, messi, dünya kupası
lionel messi, messi, dünya kupası

Messi'den Dünya Kupası 2026 açıklaması: Orada olmayı isterim

13:27 28.10.2025
© AALionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AA
Abone ol
Dünya çapında ünlü futbolcu Lionel Messi, verdiği röportajında 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirterek "Orada olmayı isterim" dedi. Messi, vücudunun performansına göre karar vereceğini vurguladı.
Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi, batı basınına yaptığı açıklamalarda 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini duyurdu. Messi, vicüdunun performansına bakarak karar vereceğini vurgulayarak "Orada olmayı isterim" dedi.
"Bir Dünya Kupası'nda yer alabilmek olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim" diyen Messi, gelecek yıl 39 yaşında olacağını ayrıca belirtti. Efsane futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten yüzde 100 hazır olup olamayacağımı, gruba ve milli takıma faydalı olup olamayacağımı göreceğim ve sonra bir karar vereceğim.

Açıkçası, bu bir Dünya Kupası olduğu için çok hevesliyim.

Son Dünya Kupası'nı kazanarak geliyoruz ve sahada tekrar savunma yapabilmek muhteşem çünkü milli takımla oynamak, özellikle de resmi müsabakalarda, her zaman bir rüyadır."

Domenico Tedesco - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
SPOR
Fenerbahçe Gaziantep maçının ardından Tedesco: Her takımın kendince silahları var, bugün rakibimizde Maxim vardı
08:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала