Fransız analist: Macron'da orduda görev yapmamış olmanın getirdiği bir kompleks var
Fransız analist: Macron'da orduda görev yapmamış olmanın getirdiği bir kompleks var
Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Fransız uzman Moreau, Fransız... 28.10.2025
Fransız analist: Macron'da orduda görev yapmamış olmanın getirdiği bir kompleks var

13:19 28.10.2025 (güncellendi: 13:25 28.10.2025)
© AP Photo / Yoan ValatFransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Yoan Valat
Abone ol
Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Fransız uzman Moreau, Fransız Cumhurbaşkanı'nın bazı kompleksleri olduğunu belirtti.
Stratpol Siyasi ve Stratejik Analiz Merkezi'nin kurucusu, Fransız analist Xavier Moreau, SVR'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya birlik gönderme planlarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Moreau, Sputnik'e verdiği röportajda, "Macron'un pilot, itfaiyeci, denizci kılığına girdiğini gördük. Orduda görev yapmamış olmanın getirdiği bir komplekse sahip olduğu açık" ifadelerini kullandı.

Macron'da olgunlaşmamış bir şeyler olduğunun altını çizen Moreau, "Fransız ordusunun Rus ordusu karşısında ne kadar çaresiz olduğunu fark edecek kadar da mı olgunlaşmamış? Bunu söylemek zor fakat Macron'un kendini bir askeri lider olarak göstermek istediği açık" dedi.

Macron'un 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında muhalif lider Marine Le Pen'e karşı 'askeri liderlik' imajı yaratmayı çokça denediğini anımsatan Moreu, "Defalarca bu imajı yeniden yaratmaya çalıştı. Putin'i telefonla aradığında, Fransız ordusu önünde çeşitli etkinliklerde fotoğraf çektirdiğinde amacı buydu. Evet, bu onun en sevdiği rol, özellikle de Fransa'da kendisine gösterilen destek oranı yüzde 14 olduğu için" diye konuştu.

Macron'un söz konusu hamlesini de yorumlayan Fransız uzman, her halükarda, Ukrayna'ya gönderilecek 2 bin kişilik birliğin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurguladı.

SVR'nin açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu ve askeri lider olarak tarihe geçme umudunu kaybetmediğini belirtmişti.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Macron'un emriyle, Kiev rejimini desteklemek üzere Ukrayna'ya 2 bin asker ve subaydan oluşan askeri birlik konuşlandırmaya hazırlandığını kaydeden SVR, "Birliğin bel kemiğini, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, Fransız Yabancı Lejyonu'na bağlı taarruz birlikleri oluşturuyor" ifadelerini kullanmıştı.

SVR, lejyonerlerin şu anda Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinde konuşlanmış durumda olduklarının ve yoğun bir muharebe eğitimi aldıklarının, daha sonra Ukrayna topraklarına sevk edilmelerinin planlandığının altını çizmişti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Macron, Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kuruyor
11:31
