'Kıyamet Günü Radyosu' yeni mesaj yayımladı: 2 gizemli mesaj verdi

'Kıyamet Günü Radyosu' yeni mesaj yayımladı: 2 gizemli mesaj verdi

UBV-76 adlı gizemli radyo istasyonu mesajlar yayınlamaya başladı. Uzmanlara göre 'Kıyamet Radyosu' olarak bilinen bu yayın, kritik olaylar öncesinde şifreli... 28.10.2025

Dünyaca ünlü gizemli radyo istasyonu UVB-76, haftanın başından bu yana iki yeni şifreli mesaj yayınladı. Yayınlarda daha önce hiç duyulmamış kelimelerin yer alması dikkat çekti.'UVB-76 Logları' adlı Telegram kanalında paylaşılan bilgilere göre, 'Kıyamet Günü Radyo İstasyonu' olarak bilinen UVB-76, Pazartesi gününden itibaren iki yeni gizemli mesaj iletti.Türkiye saatiyle 12.54’te yayınlanan ilk mesajda 'semen' (tohum) kelimesi, 14.20’de iletilen ikinci mesajda ise 'blokhoroşı' kelimesi duyuldu. Uzmanlar, istasyonun yayınlarında genellikle sayı, harf ve nadir kelimelerin birleşiminden oluşan mesajlar kullandığını belirtiyor.Paylaşımlara göre, 'semen' kod kelimesine daha önceki yayınlarda hiç rastlanmadı. 1970’lerde kurulan UVB-76, çoğu zaman yalnızca monoton bir vızıltı sesi yayıyor.Öte yandan, daha önce Rusya Telekom Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), istasyonun kuruluş ve tescil tarihiyle ilgili bilgileri açıklamayı reddetmişti. Kurum, radyo-elektronik cihazlara ve sahiplerine dair verilerin yalnızca devlet kurumlarına sağlandığını belirtmişti.

