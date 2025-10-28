'Kıyamet Günü Radyosu' yeni mesaj yayımladı: 2 gizemli mesaj verdi

Türkiye
Dünyaca ünlü gizemli radyo istasyonu UVB-76, haftanın başından bu yana iki yeni şifreli mesaj yayınladı. Yayınlarda daha önce hiç duyulmamış kelimelerin yer alması dikkat çekti.'UVB-76 Logları' adlı Telegram kanalında paylaşılan bilgilere göre, 'Kıyamet Günü Radyo İstasyonu' olarak bilinen UVB-76, Pazartesi gününden itibaren iki yeni gizemli mesaj iletti.Türkiye saatiyle 12.54’te yayınlanan ilk mesajda 'semen' (tohum) kelimesi, 14.20’de iletilen ikinci mesajda ise 'blokhoroşı' kelimesi duyuldu. Uzmanlar, istasyonun yayınlarında genellikle sayı, harf ve nadir kelimelerin birleşiminden oluşan mesajlar kullandığını belirtiyor.Paylaşımlara göre, 'semen' kod kelimesine daha önceki yayınlarda hiç rastlanmadı. 1970’lerde kurulan UVB-76, çoğu zaman yalnızca monoton bir vızıltı sesi yayıyor.Öte yandan, daha önce Rusya Telekom Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), istasyonun kuruluş ve tescil tarihiyle ilgili bilgileri açıklamayı reddetmişti. Kurum, radyo-elektronik cihazlara ve sahiplerine dair verilerin yalnızca devlet kurumlarına sağlandığını belirtmişti.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı
Dünya bu şifreyi tartışıyor: Gizemli 'Kıyamet Radyosu' yeniden mesaj yayınlamaya başladı, deşifre yapılamadı
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
