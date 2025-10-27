https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/dunyanin-en-iyi-25-rotasi-aciklandi-turkiye-listede-var-mi-1100518327.html

Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı: Türkiye listede var mı?

National Geographic dünyanın en iyi 25 rotasını açıkladı. Listeye Karadeniz kıyıları dördüncü sıradan girdi. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı. Listenin ilk sırasında Ruanda Akagere Ulusal Parkı yer alırken, Karadeniz kıyıları dördüncü sıraya yerleşti. Bölge, kültürel çeşitliliği, ormanları ve deniziyle 2026’da keşfedilmeye değer bulundu.İşte keşfedilmesi gereken dünyanın en iyi rotaları

