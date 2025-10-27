https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/dunyanin-en-iyi-25-rotasi-aciklandi-turkiye-listede-var-mi-1100518327.html
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı: Türkiye listede var mı?
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı: Türkiye listede var mı?
National Geographic dünyanın en iyi 25 rotasını açıkladı. Listeye Karadeniz kıyıları dördüncü sıradan girdi.
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı. Listenin ilk sırasında Ruanda Akagere Ulusal Parkı yer alırken, Karadeniz kıyıları dördüncü sıraya yerleşti. Bölge, kültürel çeşitliliği, ormanları ve deniziyle 2026’da keşfedilmeye değer bulundu.İşte keşfedilmesi gereken dünyanın en iyi rotaları
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı. Listenin ilk sırasında Ruanda Akagere Ulusal Parkı yer alırken, Karadeniz kıyıları dördüncü sıraya yerleşti. Bölge, kültürel çeşitliliği, ormanları ve deniziyle 2026’da keşfedilmeye değer bulundu.
İşte keşfedilmesi gereken dünyanın en iyi rotaları
1. Akagera Ulusal Parkı – Ruanda
2. Bask Bölgesi – İspanya
4. Karadeniz Kıyıları – Türkiye
5. Oaxaca Kıyısı (Costa Chica) – Meksika
14. Kuzey Dakota Badlands – ABD
19. Rio de Janeiro – Brezilya
21. Dongseo Trail – Güney Kore
23. Uluru-Kata Tjuta Ulusal Parkı – Avustralya
25. Yamagata Eyaleti – Japonya