https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/dunyanin-en-iyi-25-rotasi-aciklandi-turkiye-listede-var-mi-1100518327.html
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı: Türkiye listede var mı?
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı: Türkiye listede var mı?
National Geographic dünyanın en iyi 25 rotasını açıkladı. Listeye Karadeniz kıyıları dördüncü sıradan girdi. 27.10.2025
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı. Listenin ilk sırasında Ruanda Akagere Ulusal Parkı yer alırken, Karadeniz kıyıları dördüncü sıraya yerleşti. Bölge, kültürel çeşitliliği, ormanları ve deniziyle 2026’da keşfedilmeye değer bulundu.İşte keşfedilmesi gereken dünyanın en iyi rotaları
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı: Türkiye listede var mı?

18:15 27.10.2025
National Geographic dünyanın en iyi 25 rotasını açıkladı. Listeye Karadeniz kıyıları dördüncü sıradan girdi.
Dünyanın en iyi 25 rotası açıklandı. Listenin ilk sırasında Ruanda Akagere Ulusal Parkı yer alırken, Karadeniz kıyıları dördüncü sıraya yerleşti. Bölge, kültürel çeşitliliği, ormanları ve deniziyle 2026'da keşfedilmeye değer bulundu.
Ruanda
Ruanda - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
Ruanda

İşte keşfedilmesi gereken dünyanın en iyi rotaları

1. Akagera Ulusal Parkı – Ruanda
2. Bask Bölgesi – İspanya
3. Pekin – Çin
4. Karadeniz Kıyıları – Türkiye
5. Oaxaca Kıyısı (Costa Chica) – Meksika
6. Dominika – Karayipler
7. Fiji – Pasifik
8. Guimarães – Portekiz
9. Hull – İngiltere
10. Khiva – Özbekistan
11. Manila – Filipinler
12. Maui – Hawaii (ABD)
13. Medellín – Kolombiya
14. Kuzey Dakota Badlands – ABD
15. Oulu – Finlandiya
16. Pittsburgh – ABD
17. Québec – Kanada
18. Rabat – Fas
19. Rio de Janeiro – Brezilya
20. Route 66 – ABD
21. Dongseo Trail – Güney Kore
22. Dolomitler – İtalya
23. Uluru-Kata Tjuta Ulusal Parkı – Avustralya
24. Vancouver – Kanada
25. Yamagata Eyaleti – Japonya
