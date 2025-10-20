Hong Kong'ta kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü: 2 ölü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/hong-kongta-kargo-ucagi-pistten-cikarak-denize-dustu-2-olu-1100312670.html

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda bir kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü. Yetkililer 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda bir kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü. Uçağın, pistin dışına çıkarak çevre çitini aştığı ve pist dışında seyir hâlinde olan bir devriye aracına çarptığı belirtildi. Yetkililere göre kazada iki yer personeli hayatını kaybetti.Boeing 747-481 tipi uçak ikiye bölünürken uçakta bulunan dört mürettebatın kazadan sağ kurtarıldığı açıklandı. Emirates’e ait EK9788 sefer sayılı uçuş, Dubai’den yerel saatle 03.50 sularında Hong Kong'a doğru yola çıktı. Havalimanında kuzey pisti kapatıldı, ancak havalimanının diğer iki pisti faaliyetine devam ediyor.

