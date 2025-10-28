https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/karadag-krizinde-son-durum-turk-dukkanlarina-saldiri-hukumete-cekilme-tehdidi-suc-etniklestirildi-1100544905.html

Karadağ krizinde son durum: Türk dükkanlarına saldırı, hükümete 'çekilme' tehdidi, suç etnikleştirildi mi?

Karadağ krizinde son durum: Türk dükkanlarına saldırı, hükümete ‘çekilme’ tehdidi, suç etnikleştirildi mi?

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bir bıçaklama olayı, anti-Türk protestolara, ve Türk restoranlarının tahrip edilmesine yol açtı. Vize serbestisi ise farklı bir kriz yarattı.

Karadağ hükümeti bir Podgorica’da bir kişinin yaralanmasının ardından yaşanan ve hedefinde Türklerin olduğu ‘vandalizm olaylarına’ tepki gösterdi.Karadağ polisi, pazar gecesi Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D. (54)’ü, bir vatandaşlarını yaralama suçlamasıyla gözaltına aldı.Toplamda 45 Türk ve Azerbaycan vatandaşı daha sorgulandı. Sekizinin ülkeyi terk etmesine, ikisinin ise belirli bir adreste ikamet etmesine karar verildi.Olay sonrası Zabjelo semtinde “Türk’ü öldür” sloganlarının atıldığı bir protesto düzenlendi. Karadağ basınında yer alan haberlere göre üç Türk vatandaşı bir kumarhaneye sığındı, polis müdahalesiyle ikisi gözaltına alındı.Soruşturma başlatıldıSavcılık, bu sloganlar ve vandalizm olaylarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.Podgorico merkezli Vijesti gazetesinde 'Türk vatandaşlarına geçici olarak vize serbestisini askıya alma kararını, halkı sakinleştirmek ve polise düzeni sağlamak için zaman kazandırmak amacıyla baskı altında aldığı' tartışmaları gündeme taşındı.Türkiye'de turlar iptal ediliyorTürkiye kamuoyunda ise #KaradağBoykot etiketi yayılırken, tur operatörleri Karadağ turlarını iptal etmeye başladı. Hükümetten 'çekilme' tehdidiYine Karadağ basınına göre ülkedeki Boşnak Partisi lideri ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türk vatandaşlarına vize uygulanması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.‘Hiçbir halkı damgalayamayız’Hükümet, ülkede yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının bulunduğunu ve onların hak ve güvenliğini koruyacaklarını açıkladı.Dışişleri eski bakanı ve Demos lideri Miodrag Lekic ise hızlı alınan kararların yeni hatalara yol açabileceğini belirterek, “Çözümler ilkesel ve kapsayıcı olmalı. Hiçbir halkın damgalanmasından kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.‘Tepki abartılı, suç etnikleştiriliyor’ Uluslararası ilişkiler Uzmanı ve BM Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede, "Bu küçük adli meseleyi büyütmüşler... Hemen etnikleştiriliyorlar, suçun da etnikleştirildiğini görüyoruz” derken şunları söylüyor: Türkiye'nin diplomatik girişimleriDışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Başbakan Spajic ve mevkidaşı İbrahimovic ile görüştü; Dışişleri bakanlığı açıklamasına göre Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını talep etti. Bakanlık, "Rahatsız edici olaylar sonrası önlemler aldık, Karadağ'la temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

