Karadağ: 45 Türk vatandaşı gözaltında, Türkiye’den vizesiz seyahat askıya alınıyor
Karadağ: 45 Türk vatandaşı gözaltında, Türkiye’den vizesiz seyahat askıya alınıyor
27.10.2025
karadağ
türkiye cumhuriyeti
Karadağ: 45 Türk vatandaşı gözaltında, Türkiye’den vizesiz seyahat askıya alınıyor
Hafta sonu Podgorica’da bir kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle iki Türk vatandaşının gözaltına alınmasının ardından ‘diğer olaylarla bağlantılı oldukları belirtilerek’ 43 Türk vatandaşı daha gözaltına alındı. Başbakan Spajic, bugün ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz geçişin geçici olarak kaldırılması kararı alacaklarını’ duyurdu.
Karadağ polisi hafta sonu Podgorica’da yaşayan 25 yaşındaki M.J.’yi 'bıçakla yaralama' olayıyla bağlantılı iki Türk vatandaşını tespit ederek gözaltına alındığını duyurdu.
Yaralanan Podgoricalı M.J., kendisine saldıranların Türk vatandaşları olduğunu öne sürdü. M.J., Podgorica Klinik Merkezi Acil Servisi’nde tedavi gördükten sonra polise verdiği ifadeyi Karadağ basınına şöyle aktardı:
Dün gece arkadaşlarımla birlikte Zabjelo’daki bir barın terasında oturuyorduk. Bar kapandıktan sonra da orada kaldık. O sırada saldırıya uğradım.
Polis Müdürlüğü (UP) tarafından yapılan açıklamada, olayın gece yarısından yaklaşık yarım saat sonra Zabjelo semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldiği belirtildi.
45 Türk vatandaşı gözaltında
Açıklamada, “Birden fazla kişinin karıştığı kavga sırasında kesici bir alet kullanıldı. Bir kişi göğsünden ve kollarından yaralandı” denildi.
Polis, son 24 saat içinde Podgorica’da geçici olarak ikamet eden 'Türk vatandaşlarının karıştığı çok sayıda şiddet olayının' yaşandığını, bu nedenle Podgorica bölgesinde Emniyet Bölge Merkezi ‘Merkez’, Sınır Polisi Sektörü ve Bölgesel Sınır Polisi Merkezi birimlerinin koordineli operasyonlar yürüttüğünü açıkladı. Bu kapsamda 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
Başbakan: Vize muafiyetini askıya alıyoruz
Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, hükümetin yarın acil prosedürle toplanarak Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin karar alacağını duyurdu. Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yarın, acil prosedürle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz geçişin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin kararı alacağız. Ekonomik faaliyetlerin korunması ve iyi ikili ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak iyi işbirliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın çıkarına en uygun modeli bulmaya çalışacağız.