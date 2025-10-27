https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/son-dakika-haberler-karadag-45-turk-vatandasi-gozaltinda-turkiyeden-vizesiz-seyahat-askiya-aliniyor-1100503109.html

Karadağ: 45 Türk vatandaşı gözaltında, Türkiye’den vizesiz seyahat askıya alınıyor

Hafta sonu Podgorica’da bir kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle iki Türk vatandaşının gözaltına alınmasının ardından ‘diğer olaylarla bağlantılı oldukları... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Karadağ polisi hafta sonu Podgorica’da yaşayan 25 yaşındaki M.J.’yi 'bıçakla yaralama' olayıyla bağlantılı iki Türk vatandaşını tespit ederek gözaltına alındığını duyurdu.Yaralanan Podgoricalı M.J., kendisine saldıranların Türk vatandaşları olduğunu öne sürdü. M.J., Podgorica Klinik Merkezi Acil Servisi’nde tedavi gördükten sonra polise verdiği ifadeyi Karadağ basınına şöyle aktardı:Polis Müdürlüğü (UP) tarafından yapılan açıklamada, olayın gece yarısından yaklaşık yarım saat sonra Zabjelo semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldiği belirtildi.45 Türk vatandaşı gözaltındaAçıklamada, “Birden fazla kişinin karıştığı kavga sırasında kesici bir alet kullanıldı. Bir kişi göğsünden ve kollarından yaralandı” denildi.Polis, son 24 saat içinde Podgorica’da geçici olarak ikamet eden 'Türk vatandaşlarının karıştığı çok sayıda şiddet olayının' yaşandığını, bu nedenle Podgorica bölgesinde Emniyet Bölge Merkezi ‘Merkez’, Sınır Polisi Sektörü ve Bölgesel Sınır Polisi Merkezi birimlerinin koordineli operasyonlar yürüttüğünü açıkladı. Bu kapsamda 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.Başbakan: Vize muafiyetini askıya alıyoruzKaradağ Başbakanı Milojko Spajic, hükümetin yarın acil prosedürle toplanarak Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin karar alacağını duyurdu. Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

