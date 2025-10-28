Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/kanada-basbakani-carney-abd-ile-askiya-alinan-muzakerelerde-onemli-ilerleme-kaydettik-1100538409.html
Kanada Başbakanı Carney: ABD ile askıya alınan müzakerelerde önemli ilerleme kaydettik
Kanada Başbakanı Carney: ABD ile askıya alınan müzakerelerde önemli ilerleme kaydettik
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ontario yönetiminin gümrük vergileri karşıtı reklamı sonrası askıya alınan ticaret... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T11:54+0300
2025-10-28T11:54+0300
abd
donald trump
abd
ontario
ekonomi̇
ronald reagan
malezya
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
cbc
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100185228_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e921408591c971b8a1858d2ab4d6be2b.jpg
Kanada merkezli CBC News’e göre, Başbakan Mark Carney, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Carney, Ontario yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD’nin askıya aldığı müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.Carney, “Her karmaşık ve yüksek riskli müzakerede beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu durumlarda soğukkanlılığınızı korumanız gerekir. Üzülmek ya da öfkelenmek bir fayda sağlamaz, duygular sizi ileri götürmez,” ifadelerini kullandı.Müzakerelerin muhatabı: Merkezi hükümetBaşbakan Carney, Ontario yönetiminin yayımladığı reklam hakkında doğrudan bir yorum yapmazken, “Sonuçta bu tür görüşmeleri yürüten merci merkezi hükümettir,” dedi.Carney ayrıca, müzakerelerin askıya alınmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşmediğini ancak “her zaman görüşmeye hazır olduğunu” dile getirdi.ABD’nin tepkisi: “Sahte reklam” kriziABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın gümrük vergilerini eleştirdiği “sahte” bir reklam yayınladığını öne sürerek bu ülke ile yürütülen tüm ticaret görüşmelerini askıya aldığını açıklamıştı.Trump yönetimi, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine yüzde 35 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Yeni tarifeler, mevcut sektörel vergilere ek olarak getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/elon-musk-duyurdu-grokipedia-nedir-1100536024.html
abd
ontario
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100185228_8:0:919:683_1920x0_80_0_0_55e9523f3e9531f1747204293117eaea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abd, ontario, ronald reagan, malezya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), cbc, haberler, vergi, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri
abd, donald trump, abd, ontario, ronald reagan, malezya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), cbc, haberler, vergi, trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri

Kanada Başbakanı Carney: ABD ile askıya alınan müzakerelerde önemli ilerleme kaydettik

11:54 28.10.2025
© AP Photo / Evan VucciKanada Başbakanı Mark Carney ve ABD Başkanı Donald Trump
Kanada Başbakanı Mark Carney ve ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ontario yönetiminin gümrük vergileri karşıtı reklamı sonrası askıya alınan ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme kaydettiklerini” açıkladı. Carney, sürecin sakin yönetilmesi gerektiğini vurgularken, ABD ile diyaloğa açık olduklarını belirtti.
Kanada merkezli CBC News’e göre, Başbakan Mark Carney, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Carney, Ontario yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD’nin askıya aldığı müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Carney, “Her karmaşık ve yüksek riskli müzakerede beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu durumlarda soğukkanlılığınızı korumanız gerekir. Üzülmek ya da öfkelenmek bir fayda sağlamaz, duygular sizi ileri götürmez,” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin muhatabı: Merkezi hükümet

Başbakan Carney, Ontario yönetiminin yayımladığı reklam hakkında doğrudan bir yorum yapmazken, “Sonuçta bu tür görüşmeleri yürüten merci merkezi hükümettir,” dedi.
Carney ayrıca, müzakerelerin askıya alınmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşmediğini ancak “her zaman görüşmeye hazır olduğunu” dile getirdi.

ABD’nin tepkisi: “Sahte reklam” krizi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın gümrük vergilerini eleştirdiği “sahte” bir reklam yayınladığını öne sürerek bu ülke ile yürütülen tüm ticaret görüşmelerini askıya aldığını açıklamıştı.
Trump yönetimi, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine yüzde 35 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Yeni tarifeler, mevcut sektörel vergilere ek olarak getirildi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
DÜNYA
Elon Musk duyurdu: Grokipedia nedir?
10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала