Kanada Başbakanı Carney: ABD ile askıya alınan müzakerelerde önemli ilerleme kaydettik

Kanada Başbakanı Carney: ABD ile askıya alınan müzakerelerde önemli ilerleme kaydettik

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ontario yönetiminin gümrük vergileri karşıtı reklamı sonrası askıya alınan ticaret... 28.10.2025

Kanada merkezli CBC News’e göre, Başbakan Mark Carney, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Carney, Ontario yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD’nin askıya aldığı müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.Carney, “Her karmaşık ve yüksek riskli müzakerede beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu durumlarda soğukkanlılığınızı korumanız gerekir. Üzülmek ya da öfkelenmek bir fayda sağlamaz, duygular sizi ileri götürmez,” ifadelerini kullandı.Müzakerelerin muhatabı: Merkezi hükümetBaşbakan Carney, Ontario yönetiminin yayımladığı reklam hakkında doğrudan bir yorum yapmazken, “Sonuçta bu tür görüşmeleri yürüten merci merkezi hükümettir,” dedi.Carney ayrıca, müzakerelerin askıya alınmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşmediğini ancak “her zaman görüşmeye hazır olduğunu” dile getirdi.ABD’nin tepkisi: “Sahte reklam” kriziABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın gümrük vergilerini eleştirdiği “sahte” bir reklam yayınladığını öne sürerek bu ülke ile yürütülen tüm ticaret görüşmelerini askıya aldığını açıklamıştı.Trump yönetimi, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine yüzde 35 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Yeni tarifeler, mevcut sektörel vergilere ek olarak getirildi.

