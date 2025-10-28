https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/elon-musk-duyurdu-grokipedia-nedir-1100536024.html
Elon Musk duyurdu: Grokipedia nedir?
Milyarder Elon Musk, Wikipedia’ya alternatif olarak gösterilen yeni projesini tanıttı. Musk, projenin ismini "Grokipedia" olarak açıkladı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle dikkat çeken Elon Musk, yeni teknoloji projesini duyurdu. Musk, Grokipedia'nın internet üzerinden yayaın yapan yapay zekalı bir dijital ansiklopedi olacağını vurguladı. Elon Musk, yeni projesinin "insanlık için medeniyet açısından son derece önemli bir adım" olduğunu ve “evreni anlamaya giden yolda gereklilik” taşıdığını söyledi. Musk yeni projesine dair şu açıklamayı yaptı:Wikipedia’da içerikler gönüllü editörlerce oluşturulurken Grokipedia’da içeriklerin “Grok” adlı yapay zekâ tarafından teyit edileceği ifade ediliyor. Wikimedia Vakfı ise yaptığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Grokipedia nedir?Elon Musk tarafından açıklanan Grokipedia, internet üzerinden yayın yapan ve içeriği yapay zeka Grok tarafından teyit edilen bir internet ansiklopedisi olarak biliniyor. Grokipedia’nın başlangıçta 885 bin makaleyle yayına girdiği açıklandı. Sitenin sürümü “0.1” olarak etiketlendi; bu da gelecekte daha fazla güncellemenin yapılacağını gösteriyor.
