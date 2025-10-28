Elon Musk duyurdu: Grokipedia nedir?

Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Milyarder Elon Musk, Wikipedia’ya alternatif olarak gösterilen yeni projesini tanıttı. Musk, projenin ismini "Grokipedia" olarak açıkladı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle dikkat çeken Elon Musk, yeni teknoloji projesini duyurdu. Musk, Grokipedia'nın internet üzerinden yayaın yapan yapay zekalı bir dijital ansiklopedi olacağını vurguladı. Elon Musk, yeni projesinin "insanlık için medeniyet açısından son derece önemli bir adım" olduğunu ve “evreni anlamaya giden yolda gereklilik” taşıdığını söyledi. Musk yeni projesine dair şu açıklamayı yaptı:Wikipedia’da içerikler gönüllü editörlerce oluşturulurken Grokipedia’da içeriklerin “Grok” adlı yapay zekâ tarafından teyit edileceği ifade ediliyor. Wikimedia Vakfı ise yaptığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Grokipedia nedir?Elon Musk tarafından açıklanan Grokipedia, internet üzerinden yayın yapan ve içeriği yapay zeka Grok tarafından teyit edilen bir internet ansiklopedisi olarak biliniyor. Grokipedia’nın başlangıçta 885 bin makaleyle yayına girdiği açıklandı. Sitenin sürümü “0.1” olarak etiketlendi; bu da gelecekte daha fazla güncellemenin yapılacağını gösteriyor.
10:49 28.10.2025
Elon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Milyarder Elon Musk, Wikipedia’ya alternatif olarak gösterilen yeni projesini tanıttı. Musk, projenin ismini "Grokipedia" olarak açıkladı.
Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle dikkat çeken Elon Musk, yeni teknoloji projesini duyurdu. Musk, Grokipedia'nın internet üzerinden yayaın yapan yapay zekalı bir dijital ansiklopedi olacağını vurguladı.
Elon Musk, yeni projesinin "insanlık için medeniyet açısından son derece önemli bir adım" olduğunu ve “evreni anlamaya giden yolda gereklilik” taşıdığını söyledi. Musk yeni projesine dair şu açıklamayı yaptı:
"Grokipedia tamamen açık kaynaklıdır, bu nedenle herkes onu hiçbir maliyet ödemeden her şey için kullanabilir"
Wikipedia’da içerikler gönüllü editörlerce oluşturulurken Grokipedia’da içeriklerin “Grok” adlı yapay zekâ tarafından teyit edileceği ifade ediliyor.
Wikimedia Vakfı ise yaptığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Farklı geçmişlere sahip insanlar, ortak merak ve katılım yoluyla tarafsız ve yaşayan bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Yapay zekâ şirketleri bile bu bilgiye dayanıyor. Grokipedia’nın var olması için bile Wikipedia’nın varlığı gerekli.”

Grokipedia nedir?

Elon Musk tarafından açıklanan Grokipedia, internet üzerinden yayın yapan ve içeriği yapay zeka Grok tarafından teyit edilen bir internet ansiklopedisi olarak biliniyor.
Grokipedia’nın başlangıçta 885 bin makaleyle yayına girdiği açıklandı. Sitenin sürümü “0.1” olarak etiketlendi; bu da gelecekte daha fazla güncellemenin yapılacağını gösteriyor.
