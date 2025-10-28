https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/botoks-yasi-15e-dustu-sosyal-medya-korukluyor-gencler-mukemmellik-tuzagina-dusuyor-1100541092.html

Botoks yaşı 15'e düştü: Sosyal medya körüklüyor, gençler 'mükemmellik' tuzağına düşüyor

Sosyal medyada yayılan 'mükemmelliyetçilik' duygusu özellikle gençleri tehdit ediyor. Kendilerini beğenmeyenler doktorların kapısını aşındırırken botoks... 28.10.2025

Sosyal medyanın gençler üzerindeki 'baskısı' gün geçtikçe artarken son dönemde herkes 'çok mükemmel' ya da 'çok güzel' olmayı istiyor. Bunun endişelendiren sonuçlarına dikkat çeken Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, "O kadar çok sosyal medyanın etkisi altındalar ki, asla durumları ne olursa olsun kendilerini beğenmiyorlar. Botoks uygulamalarında yaş 15'e kadar düşmüş olması bizleri tedirgin ediyor. Uygulamalar kontrolsüz ve yetkisiz kişiler tarafından yapılıyor" dedi. Bilinçsizce kullanılan ürün ve yapılan işlem tehlikeli sonuçlar doğuruyorKüçük yaşlarda kozmetik ürün kullanımı ve botoks uygulamalarının arttığını, bunun sonucunda cilt hastalıklarının daha erken yaşlarda görülmeye başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, özellikle kız çocuklarında ergenlik dönemi öncesi hem akne hem de bazı cilt hastalıklarında artış görüldüğüne dikkati çekti. Prof. Dr. Yalçın, kozmetik ürünlerin kontrolsüz kullanımının henüz tam gelişmemiş deri bariyerini bozduğunu ve buna bağlı egzamaların ve kızarık cilt gibi sorunların ortaya çıktığını ifade etti.Sosyal medya fenomenleri en büyük tehlikeYalçın, cilt tipine uygun olmayan ürün kullanımında sosyal medya fenomenlerinin önerisiyle birlikte artış yaşandığını vurgulayarak, "Onlar, ne önerirse onu kullanıyorlar. Her ürün, her cilt tipine uygun değil. Kullandıkları ürünlerle gereksiz yere ciltlerini yağlandırıyorlar. Çok fazla ürün kullanıyor ve o ürünleri çok sık değiştiriyorlar. Kullandıkları ürünleri temizlemeden uyudukları oluyor. Bu nedenle erişkin dönemde de akneyi artmış olarak gördük." diye konuştu.Artık 'çılgınlık boyutu'na ulaştıSosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin giderek arttığının altını çizen Yalçın, "Son dönemde herkes çok güzel ve çok mükemmel olmak için çabalıyor. Güzel olmayı, bakımlı olmayı seven insanlarız ama bu kadar çılgınlık boyutuna hiçbir zaman ulaşmamıştı. Şu anda gerçekten herkes istiyor ki mükemmel olayım. Yani bir tane sivilce çıkmasın, bir tane siyah nokta olmasın. Bu duruma, 'kişilik bozukluğu' diyoruz. O kadar çok sosyal medyanın etkisi altındalar ki, asla durumları ne olursa olsun kendilerini beğenmiyorlar." ifadelerini kullandı.15 yaşında botoks yaptırılıyorProf. Dr. Başak Yalçın, halk arasında "botoks" olarak bilinen uygulamanın ve dolgu yaptıranların yaşının, son dönemde giderek düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

