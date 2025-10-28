https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/italya-savunma-bakani-crosetto-kiev-kaybettigi-topraklari-geri-alamayak-1100558338.html
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Kiev kaybettiği toprakları geri alamayacak
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Kiev kaybettiği toprakları geri alamayacak
28.10.2025
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan gazeteci Bruno Vespa’nın yakında yayımlanacak kitabı için verdiği röportajda Ukrayna’nın 2014 yılında ve Özel Askeri Operasyon sürecinde kaybettiği toprakları geri almasının mümkün olmadığını vurguladı.Kitaptaki röportaja ilişkin muhtelif alıntıları İtalyan basını ile paylaşan Vespa, Crosetto'nun, "2014’te ve 2022 Şubat’ından sonra kaybedilen toprakları geri almak imkansız görülüyor. Rusya bu bölgeleri asla bırakmayacak ve Ukrayna da bunları, bizim desteğimizle bile, tek başına geri alamayacak" cümlelerini kaydettiğini belirtti.Crosetto söz konusu röportajda ayrıca bu toprakların Rusya Anayasası’nda statülerinin güvence altına alındığını belirterek Moskova açısından bu bölgelerin müzakere konusu olacağı bir senaryonun mümkün olmadığını da ifade etti.Crosetto, Ukrayna’nın kaybedilen toprakları Rusya’nın parçası olarak tanıyıp tanıyamayacağını bilmediğini söyledi.Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye ve Herson bölgeleri, 23-27 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan referandumların ardından Rusya’ya katılmıştı. Kırım ve Sivastopol ise 2014 Mart ayında Ukrayna’daki hükümet darbesinin ardından yapılan plebisit ile Rusya’ya dahil olmuştu.
