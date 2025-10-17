Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/afganistan-pakistan-ateskesi-katar-muzakerelerinin-sonuna-kadar-uzatildi-1100283234.html
'Afganistan-Pakistan ateşkesi, Katar müzakerelerinin sonuna kadar uzatıldı'
'Afganistan-Pakistan ateşkesi, Katar müzakerelerinin sonuna kadar uzatıldı'
Sputnik Türkiye
Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sonrası 15 Ekim’de ilan edilen 48 saatlik ateşkesin, Doha’da yarın başlaması planlanan müzakerelerin sonuna kadar... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T22:58+0300
2025-10-17T22:58+0300
dünya
pakistan
afganistan
katar
müzakere
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103565/73/1035657380_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_b0f5463715536a9ef814c0044342b6f5.jpg
Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkesKatar’ın başkenti Doha’da yarın başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi Müzakerelerin ne zaman sona ereceğine dair ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.Dawn gazetesinin, ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında sağlanan ateşkes süresi uzatıldı. Kaynak, görüşmelerin Katar’ın başkenti Doha’da yarın başlayacağını ve ateşkesin bu sürecin tamamlanmasına kadar devam edeceğini belirtti. Ayrıca ateşkesin Afganistan’ın talebiyle uzatıldığı öne sürüldü.Öte yandan, Tolo News’un paylaşımında, Katar’daki kaynaklara dayandırılarak, ateşkesin Pakistan’ın talebi üzerine uzatıldığı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/pakistan-eger-afganistan-yonetimi-catisma-istiyorsa-pakistan-buna-hazir-1100221407.html
pakistan
afganistan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103565/73/1035657380_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_966676ef3ef7ab4692881c45033aa663.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, afganistan, katar, müzakere, ateşkes
pakistan, afganistan, katar, müzakere, ateşkes

'Afganistan-Pakistan ateşkesi, Katar müzakerelerinin sonuna kadar uzatıldı'

22:58 17.10.2025
© AFP 2023Afganistan - Pakistan sınırı
Afganistan - Pakistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AFP 2023
Abone ol
Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sonrası 15 Ekim’de ilan edilen 48 saatlik ateşkesin, Doha’da yarın başlaması planlanan müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkesKatar’ın başkenti Doha’da yarın başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi Müzakerelerin ne zaman sona ereceğine dair ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.
Dawn gazetesinin, ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında sağlanan ateşkes süresi uzatıldı. Kaynak, görüşmelerin Katar’ın başkenti Doha’da yarın başlayacağını ve ateşkesin bu sürecin tamamlanmasına kadar devam edeceğini belirtti. Ayrıca ateşkesin Afganistan’ın talebiyle uzatıldığı öne sürüldü.
Öte yandan, Tolo News’un paylaşımında, Katar’daki kaynaklara dayandırılarak, ateşkesin Pakistan’ın talebi üzerine uzatıldığı iddia edildi.
Afganistan - Pakistan sınırı, Durand Hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
DÜNYA
Pakistan: Eğer Afganistan yönetimi çatışma istiyorsa, Pakistan buna hazır
15 Ekim, 23:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала