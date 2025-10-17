https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/afganistan-pakistan-ateskesi-katar-muzakerelerinin-sonuna-kadar-uzatildi-1100283234.html

'Afganistan-Pakistan ateşkesi, Katar müzakerelerinin sonuna kadar uzatıldı'

'Afganistan-Pakistan ateşkesi, Katar müzakerelerinin sonuna kadar uzatıldı'

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sonrası 15 Ekim’de ilan edilen 48 saatlik ateşkesin, Doha’da yarın başlaması planlanan müzakerelerin sonuna kadar... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkesKatar’ın başkenti Doha’da yarın başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi Müzakerelerin ne zaman sona ereceğine dair ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.Dawn gazetesinin, ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında sağlanan ateşkes süresi uzatıldı. Kaynak, görüşmelerin Katar’ın başkenti Doha’da yarın başlayacağını ve ateşkesin bu sürecin tamamlanmasına kadar devam edeceğini belirtti. Ayrıca ateşkesin Afganistan’ın talebiyle uzatıldığı öne sürüldü.Öte yandan, Tolo News’un paylaşımında, Katar’daki kaynaklara dayandırılarak, ateşkesin Pakistan’ın talebi üzerine uzatıldığı iddia edildi.

