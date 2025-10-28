https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/istanbul-valiliginden-deprem-aciklamasi-1100527234.html

İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T00:31+0300

2025-10-28T00:31+0300

2025-10-28T00:45+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103749/58/1037495802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fb1515c5519e1bf555f6f55f0bab5231.jpg

İstanbul Valiliği, depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Valilik, “Saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul’umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamıştır” ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada, “İlgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/izmir-valiliginden-sindirgi-depremi-aciklamasi-1100526207.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)