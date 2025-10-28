Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103749/58/1037495802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fb1515c5519e1bf555f6f55f0bab5231.jpg
İstanbul Valiliği, depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Valilik, “Saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul’umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamıştır” ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada, “İlgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/izmir-valiliginden-sindirgi-depremi-aciklamasi-1100526207.html
SON HABERLER
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

00:31 28.10.2025 (güncellendi: 00:45 28.10.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği, depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Valilik, “Saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul’umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamıştır” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, “İlgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” denildi.
