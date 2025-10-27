İzmir Valiliği'nden Sındırgı depremi açıklaması



AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İzmir’de de hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.