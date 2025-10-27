https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/izmir-valiliginden-sindirgi-depremi-aciklamasi-1100526207.html
İzmir Valiliği'nden Sındırgı depremi açıklaması
İzmir Valiliği'nden Sındırgı depremi açıklaması
Sputnik Türkiye
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T23:27+0300
2025-10-27T23:27+0300
2025-10-27T23:27+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
i̇zmir
i̇zmir valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092742919_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34646878f263d3aaa0c9b104e1a31a30.jpg
İzmir Valisi Süleyman Elban, Sındırgı'da meydana gelen depremin İzmir’de de hissedildiğini belirterek, şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.Elban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/sindirgida-61-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100525666.html
balıkesir
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092742919_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ebc52c1ac01d0e94161f498192c19c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, i̇zmir, i̇zmir valiliği
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, i̇zmir, i̇zmir valiliği
İzmir Valiliği'nden Sındırgı depremi açıklaması
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Sındırgı'da meydana gelen depremin İzmir’de de hissedildiğini belirterek, şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.
Elban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İzmir’de de hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.