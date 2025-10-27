Türkiye
SON DAKİKA | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/izmir-valiliginden-sindirgi-depremi-aciklamasi-1100526207.html
İzmir Valiliği'nden Sındırgı depremi açıklaması
İzmir Valiliği'nden Sındırgı depremi açıklaması
Sputnik Türkiye
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T23:27+0300
2025-10-27T23:27+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
i̇zmir
i̇zmir valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092742919_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34646878f263d3aaa0c9b104e1a31a30.jpg
İzmir Valisi Süleyman Elban, Sındırgı'da meydana gelen depremin İzmir’de de hissedildiğini belirterek, şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.Elban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/sindirgida-61-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100525666.html
balıkesir
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092742919_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ebc52c1ac01d0e94161f498192c19c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, i̇zmir, i̇zmir valiliği
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, i̇zmir, i̇zmir valiliği

İzmir Valiliği'nden Sındırgı depremi açıklaması

23:27 27.10.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AA
Abone ol
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Sındırgı'da meydana gelen depremin İzmir’de de hissedildiğini belirterek, şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.
Elban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İzmir’de de hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.
Sındırgı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
SON DEPREMLER
Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem: Bazı binalarda yıkım var
22:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала