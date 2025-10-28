https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/istanbul-bursa-ve-izmirde-hissedildi-balikesirde-48-buyuklugunde-deprem-1100536919.html

İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedildi: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedildi: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

28.10.2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 10.54’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.Sarsıntı, başta Balıkesir merkez olmak üzere İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir’de de hissedildi.Kısa süreli panik yaşanırken, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.Kandilli Rasathanesi de 4.8 olarak duyurduKandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 7.7 kilometre olarak duyurdu.Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede çok sayıda 4’ün üzerinde artçı yaşanmıştı.

