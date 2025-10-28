https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/istanbul-bursa-ve-izmirde-hissedildi-balikesirde-48-buyuklugunde-deprem-1100536919.html
İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedildi: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedildi: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir merkezli depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve İzmir'de hissedilen bir deprem... 28.10.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 10.54’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.Sarsıntı, başta Balıkesir merkez olmak üzere İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir’de de hissedildi.Kısa süreli panik yaşanırken, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.Kandilli Rasathanesi de 4.8 olarak duyurduKandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 7.7 kilometre olarak duyurdu.Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede çok sayıda 4’ün üzerinde artçı yaşanmıştı.
11:03 28.10.2025 (güncellendi: 11:20 28.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir merkezli depremlerin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. İstanbul, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve İzmir'de hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem açıklaması geldi. Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 10.54’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Sarsıntı, başta Balıkesir merkez olmak üzere İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir’de de hissedildi.
Kısa süreli panik yaşanırken, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
Kandilli Rasathanesi de 4.8 olarak duyurdu
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 7.7 kilometre olarak duyurdu.
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede çok sayıda 4’ün üzerinde artçı yaşanmıştı.