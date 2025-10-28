https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/israil-hamasi-rehine-cenazelerini-yanlis-teslim-etmekle-sucladi-netanyahu-guvenlik-toplantisi-1100553645.html

İsrail, Hamas'ı rehine cenazelerini yanlış teslim etmekle suçladı: Netanyahu 'güvenlik toplantısı' yapacak

İsrail, Hamas'ı rehine cenazelerini yanlış teslim etmekle suçladı: Netanyahu 'güvenlik toplantısı' yapacak

Sputnik Türkiye

İsrail, Hamas’ın Gazze’den teslim ettiği bir cenazenin, daha önce bulunmuş bir esire ait olduğunu iddia ederek ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İsrail Başbakanı... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T16:11+0300

2025-10-28T16:11+0300

2025-10-28T16:11+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

i̇srail

gazze

hamas

uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

kızılhaç

i̇srail-filistin

cenaze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099773728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62e601b7f6ab3a5b4ce4794f4f251965.jpg

İsrail, Hamas’ın dün Gazze Şeridi’nden teslim ettiği cenazenin, daha önce bulunmuş bir rehineye ait olduğunu iddia ederek, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun “ateşkes ihlaline” yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bugün bir araya geleceği bildirildi.Açıklamada, Hamas’ın teslim ettiği cenazenin, İsrail ordusunun Aralık 2023’te Gazze’de bulduğu esir Ofir Tzarfati’ye ait kalıntılar olduğu ileri sürüldü. Tel Aviv’deki adli tıp enstitüsü ise gece alınan cenazenin Gazze’de kalan 13 İsrailli rehineden hiçbirine ait olmadığını belirterek, cenazenin daha önceki bir rehineye ait kalıntılar olduğunu açıkladı.Hamas, gece saatlerinde ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında İsrailli bir rehinenin cesedini enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti. İsrail, teslim edilen cenazenin anlaşma kapsamındaki rehineden hiçbirine ait olmadığını savunurken, halen 13 İsrailli rehinenin cesedinin Gazze’de bulunduğunu bildirdi.Hamas, ateşkes sürecinde daha önce 16 rehinenin cenazesini İsrail’e teslim etmişti. Ancak İsrail makamları, teslim edilen cesetlerden birinin herhangi bir rehineye ait olmadığını açıklamıştı.Öte yandan İsrail, şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Gazze’ye kimlik bilgisi vermeden iade etti. Gazze Sağlık Bakanlığı, bunlardan yalnızca 72’sinin kimliğinin tespit edilebildiğini duyurdu.Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail tarafından teslim edilen cenazelerde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme izlerine rastlandığını, bunun Filistinli esirlere yönelik “saha infazlarının” kanıtı olduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/israil-basini-gazzede-uluslararasi-gorev-gucu-3-ulkeden-olusacak-1100513351.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, gazze, hamas, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc), kızılhaç, i̇srail-filistin, cenaze