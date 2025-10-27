https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/israil-basini-gazzede-uluslararasi-gorev-gucu-3-ulkeden-olusacak-1100513351.html

İsrail basını: Gazze’de uluslararası görev gücü 3 ülkeden oluşacak

İsrailli yetkililer, Gazze’de ateşkesin uygulanması için bulunacak uluslararası güç için üç ülkeyi işaret etti: Endonezya, Pakistan, Azerbaycan. Detaylar haberde...

İsrailli güvenlik kaynakları, Hamas’ın silah bırakmaya niyetli olmadığı görüşünü dile getirerek, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki ateşkes sonrasına bu varsayım üzerinden hazırlandığını aktardı.Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Parlamentosu’nun Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’ne bilgi veren yetkililer, “Hamas’ın elindeki silahları teslim etmeyeceğini öngörerek hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.Gazeteye göre, İsrail ile yakın savunma ve teknoloji işbirliği yürüten Azerbaycan’ın adı öne çıkarken, Endonezya’nın ise Tel Aviv yönetimiyle diplomatik ilişkileri normalleştirmeye hazırlandığı iddiaları yeniden gündeme taşındı.İsrail’in resmi açıklamaları neler?İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Gazze’de Türk güvenlik güçlerinin bulunması fikriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu konuda çok güçlü fikirlerim var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" şeklinde yanıt vermişti.JD Vance, ise Türkiye’nin "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini ancak Washington’un İsrail’in 'yabancı güçler konusunda hiçbir şeyi zorla dayatmayacağını' söylemişti.Gazze’de ateşkes süreci

