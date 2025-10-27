https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/israil-basini-gazzede-uluslararasi-gorev-gucu-3-ulkeden-olusacak-1100513351.html
Sputnik Türkiye
İsrailli yetkililer, Gazze’de ateşkesin uygulanması için bulunacak uluslararası güç için üç ülkeyi işaret etti: Endonezya, Pakistan, Azerbaycan. Detaylar haberde...
2025-10-27T16:30+0300
2025-10-27T16:30+0300
2025-10-27T16:30+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
ateşkes
i̇srail
endonezya
hamas
donald trump
haberler
i̇srail parlamentosu (knesset)
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfec90b581a557c7c12cfc6818d8f362.jpg
Gazeteye göre, İsrail ile yakın savunma ve teknoloji işbirliği yürüten Azerbaycan'ın adı öne çıkarken, Endonezya'nın ise Tel Aviv yönetimiyle diplomatik ilişkileri normalleştirmeye hazırlandığı iddiaları yeniden gündeme taşındı.İsrail'in resmi açıklamaları neler?İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Gazze'de Türk güvenlik güçlerinin bulunması fikriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu konuda çok güçlü fikirlerim var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" şeklinde yanıt vermişti.JD Vance, ise Türkiye'nin "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini ancak Washington'un İsrail'in 'yabancı güçler konusunda hiçbir şeyi zorla dayatmayacağını' söylemişti.Gazze'de ateşkes süreci
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/hamas-gazze-yonetimini-gecici-hukumete-devretmeyi-kabul-etti-1100466957.html
gazze
i̇srail
endonezya
azerbaycan
pakistan
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bebfcd7207534dde8430e69973fd7e01.jpg
İsrail basını: Gazze’de uluslararası görev gücü 3 ülkeden oluşacak
İsrailli yetkililer, Gazze’de ateşkesin uygulanması için bulunacak uluslararası güç için üç ülkeyi işaret etti: Endonezya, Pakistan, Azerbaycan. Türkiye’nin bölgedeki varlığına sıcak bakılmadığı daha önceki açıklamalarda belirtilmişti.
İsrailli güvenlik kaynakları, Hamas’ın silah bırakmaya niyetli olmadığı görüşünü dile getirerek, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki ateşkes sonrasına bu varsayım üzerinden hazırlandığını aktardı.
Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Parlamentosu’nun Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’ne bilgi veren yetkililer, “Hamas’ın elindeki silahları teslim etmeyeceğini öngörerek hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Aynı haberde, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Gazze Şeridi’ne konuşlanacak uluslararası gözlem gücünün Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan askerlerinden '
oluşmasının beklendiği' kaydedildi.
Gazeteye göre, İsrail ile yakın savunma ve teknoloji işbirliği yürüten Azerbaycan’ın adı öne çıkarken, Endonezya’nın ise Tel Aviv yönetimiyle diplomatik ilişkileri normalleştirmeye hazırlandığı iddiaları yeniden gündeme taşındı.
İsrail’in resmi açıklamaları neler?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Gazze’de Türk güvenlik güçlerinin bulunması fikriyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu konuda çok güçlü fikirlerim var. Ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz?" şeklinde yanıt vermişti.
JD Vance, ise Türkiye’nin "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini ancak Washington’un İsrail’in 'yabancı güçler konusunda hiçbir şeyi zorla dayatmayacağını' söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de
Mısır’da yürütülen görüşmelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze için ateşkes planının ilk aşaması üzerinde uzlaştığını duyurmuştu.
Kahire’de imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de
yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu, mutabakat gereği ‘Sarı Hat’
olarak adlandırılan bölgeye çekilmiş ve ateşkesin aynı gün saat 12.00’de resmen başladığı açıklanmıştı.
Ancak İsrail ordusu, anlaşmaya rağmen zaman zaman çeşitli gerekçelerle Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlemeyi
sürdürüyor.