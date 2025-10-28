https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/galatasarayli-osimhenden-kovali-paylasim-gozyaslarini-buraya-bagisla-1100537815.html
Galatasaraylı Osimhen'den 'kovalı' paylaşım: 'Gözyaşlarını buraya bağışla'
Galatasaraylı golcu futbolcu Osimhen, Göztepe maçındaki kırmızı kart pozisyonu nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medyadan ilginç bir gönderme... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Göztepe maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonu nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medyasından 'kovalı' yanıt verdi. Osimhen resmi sosyal medya hesabından, su dolu kova üzerine "Gözyaşlarını buraya bağışla" yazılı fotoğraf paylaşımı yaptı.Rakip taraftarlar istedikleri kadar ağlayabilirler Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 10. haftada evinde Göztepe'yi geriden gelerek 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçta Osimhen ve Bokele arasında yaşanan pozisyonun ardından Bokele ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalması gündem olmuştu. Victor Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bokele'ye sorun, bana vurduğunu doğrulayabilir. Bu yüzden rakip taraftarlar sosyal medyada istedikleri kadar ağlayabilirler. Umurumda değil, maçı kazandık." açıklaması yapmıştı. Gözyaşlarını buraya bağışlaOsimhen'in bu açıklamaları sosyal medyada tartışma yaratırken bu kez de sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, resmi sosyal medya hesabından, su dolu kova üzerine "Gözyaşlarını buraya bağışla" yazılı fotoğraf paylaşımı yaptı.
