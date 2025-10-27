https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/sumer-uygarliginin-sirri-cozuldu-medeniyetin-dogusunu-sudaki-gelgitler-tetiklemis-olabilir-1100519542.html
Sümer uygarlığının sırrı çözüldü: Medeniyetin doğuşunu sudaki gelgitler tetiklemiş olabilir
Sümer uygarlığının sırrı çözüldü: Medeniyetin doğuşunu sudaki gelgitler tetiklemiş olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, dünyanın ilk şehirlerini ortaya çıkaran gücün insan zekasından önce 'su ritimleri' olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, antik... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T18:55+0300
2025-10-27T18:55+0300
2025-10-27T18:55+0300
yaşam
mezopotamya
fırat
dicle
gelgit
su
deniz
nehir
medeniyet
sümerler dönemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519226_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_e0e617f8a679076aa35144711dde3154.jpg
Uzmanlar, Mezopotamya’daki ilk yerleşimlerin yalnızca Fırat ve Dicle’nin taşkınlarıyla değil, günde iki kez gerçekleşen gelgit hareketleriyle hayat bulduğunu aktarıyor. Kısa kanallarla tarlalara taşınan bu düzenli su akışı, Sümerlilere verimli tarım ve yerleşik yaşam fırsatı sundu.Geri çekilen deniz, yeni bir düzen yarattı Zamanla nehirlerin taşıdığı çamur, kıyıyı genişletti. Gelgit suyu iç bölgelere ulaşamaz oldu. Bu değişim, Sümer toplumunun büyük sulama projelerine, örgütlü yönetime ve ilk şehirleşmeye yönelmesini zorunlu kıldı. Uzmanlar, çevresel krizlerin Sümer’i daha gelişmiş ve hiyerarşik bir sisteme sürüklediğini belirtiyor.Her şey suyla bağlantılı Sümer’in su tanrıları, tufan efsaneleri ve ritüelleri artık doğrudan coğrafyayla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar, mitlerin ardında gerçek çevresel mücadelelerin yattığını vurguluyor. Uzmanlar sudaki gelgitlerle ilgili “Hızlı çevresel değişim, güç ve eşitsizliği doğurdu” dedi.Arkeologlar, uydu görüntüleri ve tortu analizleriyle o dönemin kıyı şeridini yeniden modelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tarihi-kesif-arjantinde-mukemmel-sekilde-korunmus-70-milyon-yillik-dinozor-yumurtasi-bulundu-1100411265.html
mezopotamya
fırat
dicle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519226_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_77e86507004358f7ca5bcbf16640122f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mezopotamya, fırat, dicle, gelgit, su, deniz, nehir, medeniyet, sümerler dönemi
mezopotamya, fırat, dicle, gelgit, su, deniz, nehir, medeniyet, sümerler dönemi
Sümer uygarlığının sırrı çözüldü: Medeniyetin doğuşunu sudaki gelgitler tetiklemiş olabilir
Yeni bir araştırma, dünyanın ilk şehirlerini ortaya çıkaran gücün insan zekasından önce 'su ritimleri' olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, antik Mezopotamya’nın yükselişinde gelgitlerin belirleyici rol oynadığını söylüyor.
Uzmanlar, Mezopotamya’daki ilk yerleşimlerin yalnızca Fırat ve Dicle’nin taşkınlarıyla değil, günde iki kez gerçekleşen gelgit hareketleriyle hayat bulduğunu aktarıyor. Kısa kanallarla tarlalara taşınan bu düzenli su akışı, Sümerlilere verimli tarım ve yerleşik yaşam fırsatı sundu.
Geri çekilen deniz, yeni bir düzen yarattı
Zamanla nehirlerin taşıdığı çamur, kıyıyı genişletti. Gelgit suyu iç bölgelere ulaşamaz oldu. Bu değişim, Sümer toplumunun büyük sulama projelerine, örgütlü yönetime ve ilk şehirleşmeye yönelmesini zorunlu kıldı. Uzmanlar, çevresel krizlerin Sümer’i daha gelişmiş ve hiyerarşik bir sisteme sürüklediğini belirtiyor.
Sümer’in su tanrıları, tufan efsaneleri ve ritüelleri artık doğrudan coğrafyayla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar, mitlerin ardında gerçek çevresel mücadelelerin yattığını vurguluyor. Uzmanlar sudaki gelgitlerle ilgili “Hızlı çevresel değişim, güç ve eşitsizliği doğurdu” dedi.
Arkeologlar, uydu görüntüleri ve tortu analizleriyle o dönemin kıyı şeridini yeniden modelledi.