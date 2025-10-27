Türkiye
Sümer uygarlığının sırrı çözüldü: Medeniyetin doğuşunu sudaki gelgitler tetiklemiş olabilir
Sümer uygarlığının sırrı çözüldü: Medeniyetin doğuşunu sudaki gelgitler tetiklemiş olabilir
Yeni bir araştırma, dünyanın ilk şehirlerini ortaya çıkaran gücün insan zekasından önce 'su ritimleri' olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, antik... 27.10.2025
Uzmanlar, Mezopotamya’daki ilk yerleşimlerin yalnızca Fırat ve Dicle’nin taşkınlarıyla değil, günde iki kez gerçekleşen gelgit hareketleriyle hayat bulduğunu aktarıyor. Kısa kanallarla tarlalara taşınan bu düzenli su akışı, Sümerlilere verimli tarım ve yerleşik yaşam fırsatı sundu.Geri çekilen deniz, yeni bir düzen yarattı Zamanla nehirlerin taşıdığı çamur, kıyıyı genişletti. Gelgit suyu iç bölgelere ulaşamaz oldu. Bu değişim, Sümer toplumunun büyük sulama projelerine, örgütlü yönetime ve ilk şehirleşmeye yönelmesini zorunlu kıldı. Uzmanlar, çevresel krizlerin Sümer’i daha gelişmiş ve hiyerarşik bir sisteme sürüklediğini belirtiyor.Her şey suyla bağlantılı Sümer’in su tanrıları, tufan efsaneleri ve ritüelleri artık doğrudan coğrafyayla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar, mitlerin ardında gerçek çevresel mücadelelerin yattığını vurguluyor. Uzmanlar sudaki gelgitlerle ilgili “Hızlı çevresel değişim, güç ve eşitsizliği doğurdu” dedi.Arkeologlar, uydu görüntüleri ve tortu analizleriyle o dönemin kıyı şeridini yeniden modelledi.
Sümer uygarlığının sırrı çözüldü: Medeniyetin doğuşunu sudaki gelgitler tetiklemiş olabilir

18:55 27.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMezapotomya
Yeni bir araştırma, dünyanın ilk şehirlerini ortaya çıkaran gücün insan zekasından önce 'su ritimleri' olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, antik Mezopotamya’nın yükselişinde gelgitlerin belirleyici rol oynadığını söylüyor.
Uzmanlar, Mezopotamya’daki ilk yerleşimlerin yalnızca Fırat ve Dicle’nin taşkınlarıyla değil, günde iki kez gerçekleşen gelgit hareketleriyle hayat bulduğunu aktarıyor. Kısa kanallarla tarlalara taşınan bu düzenli su akışı, Sümerlilere verimli tarım ve yerleşik yaşam fırsatı sundu.

Geri çekilen deniz, yeni bir düzen yarattı

Zamanla nehirlerin taşıdığı çamur, kıyıyı genişletti. Gelgit suyu iç bölgelere ulaşamaz oldu. Bu değişim, Sümer toplumunun büyük sulama projelerine, örgütlü yönetime ve ilk şehirleşmeye yönelmesini zorunlu kıldı. Uzmanlar, çevresel krizlerin Sümer’i daha gelişmiş ve hiyerarşik bir sisteme sürüklediğini belirtiyor.

Her şey suyla bağlantılı

Sümer’in su tanrıları, tufan efsaneleri ve ritüelleri artık doğrudan coğrafyayla ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar, mitlerin ardında gerçek çevresel mücadelelerin yattığını vurguluyor. Uzmanlar sudaki gelgitlerle ilgili “Hızlı çevresel değişim, güç ve eşitsizliği doğurdu” dedi.
Arkeologlar, uydu görüntüleri ve tortu analizleriyle o dönemin kıyı şeridini yeniden modelledi.
