Hande Fırat, Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Hande Fırat, Türkiye'nin İngiltere'den aldığı Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı. 28.10.2025
türki̇ye
hande fırat
i̇ngiltere
eurofighter
eurofighter typhoon
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Gazeteci Hande Fırat, İngiltere ile imzalanan Eurofigter savaş uçağı alımının detaylarını paylaştı.Hande Fırat, Eurofighter'ı bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan'ın aldığını belirtti.
türki̇ye
i̇ngiltere
hande fırat, i̇ngiltere, eurofighter, eurofighter typhoon
09:23 28.10.2025 (güncellendi: 09:47 28.10.2025)
© AA / Cem GencoEurofighter Typhoon
Abone ol
Gazeteci Hande Fırat, Türkiye'nin İngiltere'den aldığı Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Gazeteci Hande Fırat, İngiltere ile imzalanan Eurofigter savaş uçağı alımının detaylarını paylaştı.

"İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti ile yaklaşık 5,4 milyar sterlinlik bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşma kapsamında Türkiye, 20 adet Typhoon savaş uçağı ile bunlara entegre silah ve sistem paketini satın alacak.

Anlaşma uyarınca BAE Systems, uçakların ana gövde bileşenlerini üretecek, nihai montajı gerçekleştirecek ve silah entegrasyonunu Lancashire’daki tesislerinde yürütecek.

Silah paketi ise ağırlıklı olarak MBDA tarafından sağlanacak."

© AA / Utku UçrakHande Fırat
Hande Fırat, Eurofighter'ı bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan'ın aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Starmer ile Eurofighter savaş uçakları için imzaları attık
Dün, 19:23
