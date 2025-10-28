https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/hande-firat-eurofighter-anlasmasinin-detaylarini-paylasti-1100533064.html
Hande Fırat, Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı
Hande Fırat, Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Hande Fırat, Türkiye'nin İngiltere'den aldığı Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T09:23+0300
2025-10-28T09:23+0300
2025-10-28T09:47+0300
türki̇ye
hande fırat
i̇ngiltere
eurofighter
eurofighter typhoon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100532593_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bbc36c88bffa284b2ac404b0291932c9.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Gazeteci Hande Fırat, İngiltere ile imzalanan Eurofigter savaş uçağı alımının detaylarını paylaştı.Hande Fırat, Eurofighter'ı bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan'ın aldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cumhurbaskani-erdogan-starmer-ile-eurofighter-konusunda-imzalari-attik-1100521458.html
türki̇ye
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100532593_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_506934556f0bda4b761bff5989430423.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hande fırat, i̇ngiltere, eurofighter, eurofighter typhoon
hande fırat, i̇ngiltere, eurofighter, eurofighter typhoon
Hande Fırat, Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı
09:23 28.10.2025 (güncellendi: 09:47 28.10.2025)
Gazeteci Hande Fırat, Türkiye'nin İngiltere'den aldığı Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Gazeteci Hande Fırat, İngiltere ile imzalanan Eurofigter savaş uçağı alımının detaylarını paylaştı.
"İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti ile yaklaşık 5,4 milyar sterlinlik bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşma kapsamında Türkiye, 20 adet Typhoon savaş uçağı ile bunlara entegre silah ve sistem paketini satın alacak.
Anlaşma uyarınca BAE Systems, uçakların ana gövde bileşenlerini üretecek, nihai montajı gerçekleştirecek ve silah entegrasyonunu Lancashire’daki tesislerinde yürütecek.
Silah paketi ise ağırlıklı olarak MBDA tarafından sağlanacak."
Hande Fırat, Eurofighter'ı bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan'ın aldığını belirtti.