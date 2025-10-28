Hande Fırat, Eurofighter anlaşmasının detaylarını paylaştı

"İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti ile yaklaşık 5,4 milyar sterlinlik bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşma kapsamında Türkiye, 20 adet Typhoon savaş uçağı ile bunlara entegre silah ve sistem paketini satın alacak.

Anlaşma uyarınca BAE Systems, uçakların ana gövde bileşenlerini üretecek, nihai montajı gerçekleştirecek ve silah entegrasyonunu Lancashire’daki tesislerinde yürütecek.

Silah paketi ise ağırlıklı olarak MBDA tarafından sağlanacak."