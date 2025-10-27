Cumhurbaşkanı Erdoğan: Starmer ile Eurofighter savaş uçakları için imzaları attık
19:23 27.10.2025 (güncellendi: 19:40 27.10.2025)
© TCCB/ Murat ÇetinmühürdarStarmer ve Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında Eurofighter Typhoon savaş jetleri için imzaların atıldığını duyararak "Bu işbirliğinin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" dedi. Türkiye toplam 44 Eurofighter alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı.
Sayın Starmer ile işbirliği beyanına imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramışdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum.
Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.
Aynı dakikalarda Milli Savunma Bakanı Yaşar güler de 44 adet Eurofighter'ın 2026 yılının başında Türkiye'ye gelmesinin planlandığını duyurdu.
'Filistin'i tanıma kararını tebrik ediyoruz'
Starmer'ı Filistin Devleti'ni tanıma kararından ötürü tebrik ediyor, karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz.
Gazze'deki ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Özellikle İsrail'deki hükümetin dizginlenmesi gerekiyor.
Starmer: Bu çok önemli bir adım
Starmer'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bugün stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz. İlk Birleşik Krallık-Türkiye işbirliği anlaşmasını yapıyoruz. Bu çok önemli bir adım.