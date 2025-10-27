https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cumhurbaskani-erdogan-starmer-ile-eurofighter-konusunda-imzalari-attik-1100521458.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Starmer ile Eurofighter savaş uçakları için imzaları attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında Eurofighter Typhoon savaş jetleri için imzaların... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:Aynı dakikalarda Milli Savunma Bakanı Yaşar güler de 44 adet Eurofighter'ın 2026 yılının başında Türkiye'ye gelmesinin planlandığını duyurdu.'Filistin'i tanıma kararını tebrik ediyoruz'Starmer: Bu çok önemli bir adımStarmer'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

