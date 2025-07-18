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Kiracı ve dükkan sahipleri arasında kavga çıktı: Kiracı, karpuz bıçağıyla 2 kişiyi yaraladı
Kiracı ve dükkan sahipleri arasında kavga çıktı: Kiracı, karpuz bıçağıyla 2 kişiyi yaraladı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracıyla dükkan sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Tartışma, yaz aylarında karpuz satılan dükkanda kiracı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracıyla dükkan sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.Olay, kış aylarında balık, yaz aylarında ise karpuz satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, kiracı E.A.'yla dükkanın mülk sahipleri İ.K. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.Kavga sırasında kiracı E.A., iş yerinde bulunan karpuz bıçağını kullanarak İ.K. ve M.A.’yı yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli E.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/yargitay-kiracilarla-ilgili-kritik-bir-karara-imza-atti-kiracilar-dikkat-evler-tahliye-edilecek-1097917862.html
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kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli i̇l sağlık müdürlüğü, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli devlet hastanesi
kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli i̇l sağlık müdürlüğü, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli devlet hastanesi

Kiracı ve dükkan sahipleri arasında kavga çıktı: Kiracı, karpuz bıçağıyla 2 kişiyi yaraladı

00:25 18.07.2025
© AA / Esmer GeçalAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA / Esmer Geçal
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracıyla dükkan sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Tartışma, yaz aylarında karpuz satılan dükkanda kiracı E.A. ve mülk sahipleri arasında yaşandı. Şüpheli E.A. gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracıyla dükkan sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, kış aylarında balık, yaz aylarında ise karpuz satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, kiracı E.A.'yla dükkanın mülk sahipleri İ.K. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında kiracı E.A., iş yerinde bulunan karpuz bıçağını kullanarak İ.K. ve M.A.’yı yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli E.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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