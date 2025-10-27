Galatasaray - Göztepe maçı sonrası Okan Buruk: Osimhen, 43 gole biraz çabuk ulaştı

"Ligdeki 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli. Bunu da Lucas Torreira ve babasına armağan ediyorum. Bugün bizimle değildi ama bu galibiyeti ona armağan edeceğimizi maç öncesinde söyledim. Bu sadece benim başarım değil. Tabii ki takımın başındayım. Başarı ve başarısızlık her zaman hocaya önemli bir şekilde yazar ama bir birliktelik var. Benden başlayan, futbolcularımın, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun olduğu bir ekip var.

En büyük destek her zaman Galatasaray taraftarlarından. Beraber bir yola çıktık. Bu yolda hepimiz birbirimizi dinamik tutarak bu galibiyetleri alıyoruz. Bu galibiyetleri almak, başarılı olmak zorundayız. Benim sorumluluğum bu. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Aynı desteği başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarımızın her zaman vermesi gerekiyor.

Türkiye'nin neresine gidersek gidelim çok iyi karşılanıyoruz. Bu duyguya hizmet etmenin, insanları mutlu etmenin maddi bir karşılığı yok. Manevi olarak benim için çok önemli. Ben burada büyüdüm, bütün hayatım Galatasaray'da geçti. Şimdi teknik adam olarak insanları mutlu etmek istiyorum. Yolda insanların mutluluğunu hissedebilmek çok önemli. Beni en dinamik tutan şey bu."