Filipinler kıyılarında tehlike: Radyoaktif toz yüklü gemi demirleyecek liman bulamıyor

Endonezya’dan gelen ve radyoaktif çinko tozu taşıyan gemi, Manila açıklarında bekletiliyor. Yetkililer, atığın gömüleceği uygun bir yer bulunmadan geminin... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Filipinler Nükleer Araştırma Enstitüsü (PNRI) Direktörü Carlo Arcilla, geminin 23 konteyner dolusu radyoaktif çinko tozu taşıdığını açıkladı. Arcilla, “Konteynerlerin dışına sızan radyasyon çok düşük, halk için doğrudan bir tehlike yok” dedi. Ancak yetkililer, geminin yükünü boşaltmasına hiçbir limanın izin vermediğini belirtti. Çünkü, atığın geçici olarak depolanabileceği veya imha edilebileceği bir bölge henüz bulunamadı.Endonezya’dan dönen tehlikeli yük Gemi, Endonezya’ya gönderildikten sonra yapılan testlerde radyoaktif sezyum-137 tespit edilince geri gönderildi. Radyoaktif madde, nükleer reaktörlerde veya bazı tıbbi cihazlarda kullanılan yapay bir izotop olarak biliniyor ve uzun süreli maruziyet halinde kansere yol açabiliyor. Bölgesel bir soruna dönüşebilir Uzmanlar, bu olayın Güneydoğu Asya genelinde artan radyoaktif madde vakalarının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Endonezya’da geçtiğimiz aylarda metal işleme merkezlerinde sezyum-137 kalıntılarına rastlanmış, bu da bölgesel bir güvenlik tartışmasını tetiklemişti.Filipinli yetkililer, şu anda en öncelikli hedefin radyoaktif yükü güvenli şekilde gömmek olduğunu aktardı. Arcilla, “Uygun bir yer bulur bulmaz, hem gemideki konteynerler hem de depolardaki atıklar ortadan kaldırılacak” dedi.

2025

