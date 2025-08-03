https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/abdde-radyoaktif-esek-arisi-yuvalari-tespit-edildi-bolge-halki-nukleer-sizintidan-endiseli-1098338307.html

ABD'de radyoaktif eşek arısı yuvaları tespit edildi: Bölge halkı nükleer sızıntıdan endişeli

ABD'de radyoaktif eşek arısı yuvaları tespit edildi: Bölge halkı nükleer sızıntıdan endişeli

Sputnik Türkiye

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde 'Soğuk Savaş' döneminde nükleer silah üretimi yapılan Savannah Nehri Sahası’nda, radyoaktif maddeyle kirlenmiş yeni eşek... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T16:09+0300

2025-08-03T16:09+0300

2025-08-03T16:09+0300

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Güney Karolina’nın Savannah Nehri Sahası’nda radyoaktif eşek arısı yuvaları tespit edildi.İlk radyoaktif eşek arısı yuvasının 3 Temmuz’da ortaya çıktığı belirtilirken, ABD Enerji Bakanlığı raporuna göre, söz konusu yuvada tespit edilen radyasyon miktarının yasal sınırın on katı olarak ölçüldüğü açıklandı. Ardından aynı bölgede üç yuva daha bulunduğu ifade edildi.ABD basınının haberine göre, tesis çevresinde yaşayanlar, bölgede nükleer atık sızıntısı olabileceğinden endişe etti. Savannah Nehri Sahası İzleme grubunun direktörü Tom Clements, “En büyük soru, bu yaban arılarının radyasyona nasıl maruz kaldığı. Bu maruziyetin kaynağı hâlâ aktif olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Clements, mevcut durumun yer altı sularına yönelik ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.Savannah Nehri Sahası Çevre Yönetim Ofisi Müdürü Edwin Deshong ise yaptığı açıklamada, yaban arısı yuvalarının saha çalışanları, halk veya çevre için doğrudan bir tehlike oluşturmadığını söyledi.Tesisin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgede 43 yeraltı tankında toplam 34 milyon galondan fazla radyoaktif sıvı atık depolanıyor. Bu tankların bazılarında küçük çatlaklar oluştuğu ve sızıntılara neden olabileceği bildirildi. Enerji Bakanlığı ise kontaminasyonun 'eski kirlenmelerden' kaynaklandığını savundu.

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