Dolandırıcılar dublör bile kullanıyor: Eviniz sizden habersiz satılabilir, tapunuzu kilitleyin
İzmir’de 96 yaşındaki mirasçısız bir kişinin adına sahte kimlik çıkararak 50 milyon TL’lik gayrimenkulünü satmaya çalışan suç örgütü çökertildi. Sahte vekaletle işlem yapmaya hazırlanan dolandırıcılar, e-Devlet şifresini ele geçirip dublör kullandı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "tapunuzu kilitleyin" uyarısında bulundu.
Antalya’daki bir noterde, 96 yaşındaki R.Ö. adına sahte vekalet çıkarılmak istendiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. “Yeni Joker” adı verilen operasyon kapsamında İzmir’de yaşayan ve mirasçısı bulunmayan R.Ö.’nün tüm mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığı belirlendi.
Dolandırıcıların sahte kimlik düzenleyerek GSM hattını değiştirdiği, e-Devlet şifresini ele geçirdiği ve gayrimenkul satışını gerçekleştirmek için dublör kullandığı tespit edildi.
3 ilde operasyon: 10 kişi yakalandı
Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda:
18 cep telefonu,
14 sim kart,
dizüstü bilgisayar ve taşınabilir bellekler,
uyuşturucu madde,
şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 7’si tutuklanırken 3’üne adli kontrol uygulandı.
Uzmanlardan kritik uyarı: Tapu nasıl kilitlenir?
Milliyet'e konuşan Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, dolandırıcılığın spesifik ve örgütlü bir girişim olduğunu belirterek şu uyarıları yaptı:
“Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü son dönemde teknolojik açıdan baktığımızda çeşitli alternatifler ve teknolojik doğrulama sistemlerini sıklıkla kullanıyor. Özellikle biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile alıcı ve satıcının tapu dairesinde işlem yapmadan önce parmak izi kontrolü ile biyometrik kontrolünün sağlandığını söyleyebiliriz.
Başvuru aşaması Web Tapu sistemine giriş açısından iki aşamalı kimlik doğrulama sistemi uygulanıyor. Geçmiş döneme göre sahte işlemlerin engellendiğine dair bir durumun olduğunu söyleyebiliriz.
Yaşanan dolandırıcılık olayına baktığmıızda bu durum spesifik. Burada örgütlü bir işlem var. Çünkü iki aşamalı kimlik doğrulamayı açmak için cep telefonu operatöründe değişiklik yapılmış, yaş nedeniyle vekalet verilecek kişi için dublör kullanılmış gibi birçok farklı dolandırıcılık sistemi uygulanmış. Yani olay çok spesifik, her zaman yapılabilecek bir durum değil.
Tapu işlemlerinde işlem yapmak isteyenler için bir yaş sınırı yok. Vekalet verirken 65 yaş ve üzerinde noterler işlem güvenliği teyit etmek amacıyla kişilerden bir sağlık raporu isteyebiliyor. Raporun verildiği gün geçeri olması kapsamında bazı şartların taşınması isteniyor. Burada fiili ehliyet kontrolü ve benzerleri yapılıyor. Sevk edilen hastaneden gerçekten vekalet veren kişinin fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığına ilişkin tespitlerin yapılması, incelenmesi gerekiyor.
Vatandaşların bu tür dolandırıcılıklardan kendilerini bertaraf edebilmeleri açısından tapuyu kilitlemeleri mümkün. Vekalet vermiş bile olsalar Web Tapu sistemine girerek tapuya bizzat kendileri gelmeden herhangi bir şekilde işlem yapılmasını engelleyebilirler. Bunun Web Tapu’da tapuyu kilitleme şekli ile ifade edebileceğimiz bir yöntemi var.
Maalesef sistemlerin çeşitli açıkları başkaları tarafından kullanılıyor. Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kurumlara verdiği sorgulama ile ilgili imkanların usulsüz kullanıldığını, Telegram ve benzeri hesaplardan ilgili ada parsel, mal sahibinin bilgilerinin bu sistemler üzerinden verilebildiğini bunların parayla satılabildiği çok sayıda örneğe şahit oluyoruz.
Bunu ilgili kurumlar da takip ediyor. Bu tür işlemleri yapanların belediyeler ve benzeri kurumlardaki inceleme imkanları kısıtlanıyor. Bazen avukatlık yetkileri ile dahi bunu yapan kişiler olabiliyor. Bu tür incelemelere karşı devletin ek güvenlik tedbirleri almasına ihtiyaç var. Sorgulama yapanların kim olduğu, IP adreslerinin kaydedilmesi bu tür dolandırıcılık durumlarında bu adresler üzerinden sorgulama yapan kişilerin tespit edilmesi gibi otomasyon sistemleri kurulabilir.”