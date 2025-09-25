Dolandırıcılar dublör bile kullanıyor: Eviniz sizden habersiz satılabilir, tapunuzu kilitleyin

Bunu ilgili kurumlar da takip ediyor. Bu tür işlemleri yapanların belediyeler ve benzeri kurumlardaki inceleme imkanları kısıtlanıyor. Bazen avukatlık yetkileri ile dahi bunu yapan kişiler olabiliyor. Bu tür incelemelere karşı devletin ek güvenlik tedbirleri almasına ihtiyaç var. Sorgulama yapanların kim olduğu, IP adreslerinin kaydedilmesi bu tür dolandırıcılık durumlarında bu adresler üzerinden sorgulama yapan kişilerin tespit edilmesi gibi otomasyon sistemleri kurulabilir.”