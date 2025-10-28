Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Gazze'ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükseldi. İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki bir mahalle hedef alındı. İsrail'İn bölgeye yeniden başalttığı saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" diyen Çelik, İsrail'in Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti güttüğünü ifade etti.Ömer Çelik, insanlığı korumanın tek yolunun 'soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılması' olacağını belirtti.
21:43 28.10.2025 (güncellendi: 22:14 28.10.2025)
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükseldi. İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki bir mahalle hedef alındı.
İsrail'İn bölgeye yeniden başalttığı saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" diyen Çelik, İsrail'in Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti güttüğünü ifade etti.
Ömer Çelik, insanlığı korumanın tek yolunun 'soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılması' olacağını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Netanyahu Gazze'ye 'güçlü saldırı' emri verdi: Gazze'de şiddetli patlama sesleri bildirildi
19:27
