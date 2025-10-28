https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/ak-parti-sozcusu-celik-israilin-gazzeye-saldirisi-baris-isteyen-herkese-donuk-yapilan-bir-soykirim-1100562947.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükseldi. İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki bir mahalle hedef alındı. İsrail'İn bölgeye yeniden başalttığı saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" diyen Çelik, İsrail'in Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti güttüğünü ifade etti.Ömer Çelik, insanlığı korumanın tek yolunun 'soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılması' olacağını belirtti.

