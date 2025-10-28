https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/ak-parti-sozcusu-celik-israilin-gazzeye-saldirisi-baris-isteyen-herkese-donuk-yapilan-bir-soykirim-1100562947.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Gazze'ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükseldi. İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki bir mahalle hedef alındı. İsrail'İn bölgeye yeniden başalttığı saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" diyen Çelik, İsrail'in Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti güttüğünü ifade etti.Ömer Çelik, insanlığı korumanın tek yolunun 'soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılması' olacağını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Gazze'ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır
21:43 28.10.2025 (güncellendi: 22:14 28.10.2025)
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırının barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısı olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükseldi. İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki bir mahalle hedef alındı.
İsrail'İn bölgeye yeniden başalttığı saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" diyen Çelik, İsrail'in Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti güttüğünü ifade etti.
Ömer Çelik, insanlığı korumanın tek yolunun 'soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılması' olacağını belirtti.