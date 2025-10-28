Türkiye
Netanyahu Gazze'ye 'güçlü saldırı' emri verdi
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Sındırgı'daki depremin ardından Kütahya'da yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı
Sındırgı'daki depremin ardından Kütahya'da yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı
Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Kütahya'da dev boyutlardaki bir kayanın yolu kapattığı ortaya çıktı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem sonrası gün ağarınca ortaya çıkan görüntülere bir tane Kütahya'nın Emet ilçesinden eklendi. Mantar toplamaya çıkan bir adam daha önce farklı bir yerde olduğunu söylediği dev kayayı yola yuvarlanmış halde gördü.
sındırgı
kütahya
tr_TR
deprem son dakika, sındırgı, kütahya, kaya, fotoğraf, фото
deprem son dakika, sındırgı, kütahya, kaya, fotoğraf, фото

Sındırgı'daki depremin ardından Kütahya'da yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı

19:42 28.10.2025
Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Kütahya'da dev boyutlardaki bir kayanın yolu kapattığı ortaya çıktı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem sonrası gün ağarınca ortaya çıkan görüntülere bir tane Kütahya'nın Emet ilçesinden eklendi. Mantar toplamaya çıkan bir adam daha önce farklı bir yerde olduğunu söylediği dev kayayı yola yuvarlanmış halde gördü.
Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından,Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı
Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından,Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Yasin Tunçer
Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından,Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı
Emet'e 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer isimli adam yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü.
Emet'e 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer isimli adam yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Yasin Tunçer
Emet'e 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer isimli adam yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü.
Kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu söyleyen Tunçer depremin ardından yola kaymış olabileceğini ifade etti.
Kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu söyleyen Tunçer depremin ardından yola kaymış olabileceğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Yasin Tunçer
Kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu söyleyen Tunçer depremin ardından yola kaymış olabileceğini ifade etti.
Tunçer yolu kapatan dev kayayı Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Tunçer yolu kapatan dev kayayı Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Yasin Tunçer
Tunçer yolu kapatan dev kayayı Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tonlarca ağırlıktaki kayanın bulunduğu yerde çıkarak yola kaydığı değerlendiriliyor.
 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tonlarca ağırlıktaki kayanın bulunduğu yerde çıkarak yola kaydığı değerlendiriliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Yasin Tunçer
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tonlarca ağırlıktaki kayanın bulunduğu yerde çıkarak yola kaydığı değerlendiriliyor.
