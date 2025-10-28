Sındırgı'daki depremin ardından Kütahya'da yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı
Abone ol
Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Kütahya'da dev boyutlardaki bir kayanın yolu kapattığı ortaya çıktı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem sonrası gün ağarınca ortaya çıkan görüntülere bir tane Kütahya'nın Emet ilçesinden eklendi. Mantar toplamaya çıkan bir adam daha önce farklı bir yerde olduğunu söylediği dev kayayı yola yuvarlanmış halde gördü.
© AA / Yasin TunçerSındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından,Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı
1/5
© AA / Yasin Tunçer
Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından,Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı
© AA / Yasin TunçerEmet'e 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer isimli adam yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü.
2/5
© AA / Yasin Tunçer
Emet'e 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer isimli adam yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü.
© AA / Yasin TunçerKayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu söyleyen Tunçer depremin ardından yola kaymış olabileceğini ifade etti.
3/5
© AA / Yasin Tunçer
Kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu söyleyen Tunçer depremin ardından yola kaymış olabileceğini ifade etti.
© AA / Yasin TunçerTunçer yolu kapatan dev kayayı Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
4/5
© AA / Yasin Tunçer
Tunçer yolu kapatan dev kayayı Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
© AA / Yasin Tunçer 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tonlarca ağırlıktaki kayanın bulunduğu yerde çıkarak yola kaydığı değerlendiriliyor.
5/5
© AA / Yasin Tunçer
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tonlarca ağırlıktaki kayanın bulunduğu yerde çıkarak yola kaydığı değerlendiriliyor.