Sındırgı'daki depremin ardından Kütahya'da yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı

Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Kütahya'da dev boyutlardaki bir kayanın yolu kapattığı ortaya çıktı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem sonrası gün ağarınca ortaya çıkan görüntülere bir tane Kütahya'nın Emet ilçesinden eklendi. Mantar toplamaya çıkan bir adam daha önce farklı bir yerde olduğunu söylediği dev kayayı yola yuvarlanmış halde gördü.

2025

