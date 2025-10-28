https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/canakkale-valiliginden-lgbti-etkinliklerine-yasak-karari-1100527442.html

Çanakkale Valiliği’nden LGBTİ+ etkinliklerine yasak kararı

Çanakkale Valiliği’nden LGBTİ+ etkinliklerine yasak kararı

Çanakkale Valiliği, 'LGBTİ dernekleri ve grupları' tarafından kentte yapılması planlanan etkinlikleri, kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulabileceği... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Çanakkale Valiliği, sosyal medyayla bazı yazılı ve görsel medya organlarında LGBTİ+ toplulukları tarafından il merkezinde etkinlik düzenleneceğine dair bilgiler alındığını duyurdu.Açıklamada, söz konusu etkinliklerin kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına neden olabileceği değerlendirilerek, şu ifadelere yer verildi:

