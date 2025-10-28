Türkiye
Çanakkale Valiliği’nden LGBTİ+ etkinliklerine yasak kararı
Çanakkale Valiliği'nden LGBTİ+ etkinliklerine yasak kararı
Çanakkale Valiliği, 'LGBTİ dernekleri ve grupları' tarafından kentte yapılması planlanan etkinlikleri, kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulabileceği gerekçesiyle iki gün süreyle yasakladı.
Çanakkale Valiliği, sosyal medyayla bazı yazılı ve görsel medya organlarında LGBTİ+ toplulukları tarafından il merkezinde etkinlik düzenleneceğine dair bilgiler alındığını duyurdu.Açıklamada, söz konusu etkinliklerin kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına neden olabileceği değerlendirilerek, şu ifadelere yer verildi:
Çanakkale Valiliği’nden LGBTİ+ etkinliklerine yasak kararı

01:01 28.10.2025
Çanakkale Valiliği, 'LGBTİ dernekleri ve grupları' tarafından kentte yapılması planlanan etkinlikleri, kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulabileceği gerekçesiyle iki gün süreyle yasakladı.
Çanakkale Valiliği, sosyal medyayla bazı yazılı ve görsel medya organlarında LGBTİ+ toplulukları tarafından il merkezinde etkinlik düzenleneceğine dair bilgiler alındığını duyurdu.
Açıklamada, söz konusu etkinliklerin kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına neden olabileceği değerlendirilerek, şu ifadelere yer verildi:

Yaşanması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve asayişin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri gereğince; Çanakkale il sınırları içerisinde 27 Ekim saat 12.00’den 28 Ekim saat 23.59’a kadar LGBTİ+ adı altında düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile bu kapsamda yapılacak açık ve kapalı toplantılar, yürüyüşler, basın açıklamaları, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtımı, afiş asma, festival, film gösterimi gibi tüm faaliyetler yasaklanmıştır.

TÜRKİYE
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı
3 Haziran , 17:59
