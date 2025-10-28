https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/canakkale-valiliginden-lgbti-etkinliklerine-yasak-karari-1100527442.html
Çanakkale Valiliği’nden LGBTİ+ etkinliklerine yasak kararı
Çanakkale Valiliği, 'LGBTİ dernekleri ve grupları' tarafından kentte yapılması planlanan etkinlikleri, kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulabileceği... 28.10.2025
Çanakkale Valiliği, sosyal medyayla bazı yazılı ve görsel medya organlarında LGBTİ+ toplulukları tarafından il merkezinde etkinlik düzenleneceğine dair bilgiler alındığını duyurdu.Açıklamada, söz konusu etkinliklerin kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına neden olabileceği değerlendirilerek, şu ifadelere yer verildi:
Çanakkale Valiliği, 'LGBTİ dernekleri ve grupları' tarafından kentte yapılması planlanan etkinlikleri, kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulabileceği gerekçesiyle iki gün süreyle yasakladı.
Açıklamada, söz konusu etkinliklerin kamu güvenliği ve kamu düzeninin bozulmasına neden olabileceği değerlendirilerek, şu ifadelere yer verildi:
Yaşanması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve asayişin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri gereğince; Çanakkale il sınırları içerisinde 27 Ekim saat 12.00’den 28 Ekim saat 23.59’a kadar LGBTİ+ adı altında düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile bu kapsamda yapılacak açık ve kapalı toplantılar, yürüyüşler, basın açıklamaları, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtımı, afiş asma, festival, film gösterimi gibi tüm faaliyetler yasaklanmıştır.