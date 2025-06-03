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SON DAKİKA | CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 4 kişi hakkında tutuklama talep edildi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mebden-lgbt-simgelerinin-bulundugu-afislere-yer-veren-uskudar-amerikan-lisesi-hakkinda-sorusturma-1096769781.html
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.Velilerin Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetleri üzerine MEB okulda denetim yaptı. Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.ABD Başkonsolosluğu'na da asılıyor2021 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilcilik binalarında ABD bayrağının yanı sıra LGBT bayrağının asılabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi imzaladığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'na LGBT'nin 'Onur Haftası' kapsamında her sene bayrağı asılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210423/abd-disisleri-bakani-blinken-trump-donemi-getirilen-yasagi-kaldiriyor-abd-buyukelciliklerine-lgbt-1044347616.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), abd başkonsolosluğu, lgbt, üsküdar amerikan koleji
milli eğitim bakanlığı (meb), abd başkonsolosluğu, lgbt, üsküdar amerikan koleji

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı

17:59 03.06.2025 (güncellendi: 18:13 03.06.2025)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
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MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.
Velilerin Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetleri üzerine MEB okulda denetim yaptı. Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

ABD Başkonsolosluğu'na da asılıyor

2021 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilcilik binalarında ABD bayrağının yanı sıra LGBT bayrağının asılabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi imzaladığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'na LGBT'nin 'Onur Haftası' kapsamında her sene bayrağı asılıyor.
LGBT bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2021
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump dönemi getirilen yasağı kaldırıyor: ABD Büyükelçiliklerine LGBT bayrağı asılabilecek
23 Nisan 2021, 21:17
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