https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mebden-lgbt-simgelerinin-bulundugu-afislere-yer-veren-uskudar-amerikan-lisesi-hakkinda-sorusturma-1096769781.html

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T17:59+0300

2025-06-03T17:59+0300

2025-06-03T18:13+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

abd başkonsolosluğu

lgbt

üsküdar amerikan koleji

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.Velilerin Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetleri üzerine MEB okulda denetim yaptı. Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.ABD Başkonsolosluğu'na da asılıyor2021 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilcilik binalarında ABD bayrağının yanı sıra LGBT bayrağının asılabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi imzaladığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'na LGBT'nin 'Onur Haftası' kapsamında her sene bayrağı asılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210423/abd-disisleri-bakani-blinken-trump-donemi-getirilen-yasagi-kaldiriyor-abd-buyukelciliklerine-lgbt-1044347616.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), abd başkonsolosluğu, lgbt, üsküdar amerikan koleji