https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/mebden-lgbt-simgelerinin-bulundugu-afislere-yer-veren-uskudar-amerikan-lisesi-hakkinda-sorusturma-1096769781.html
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T17:59+0300
2025-06-03T17:59+0300
2025-06-03T18:13+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
abd başkonsolosluğu
lgbt
üsküdar amerikan koleji
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.Velilerin Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetleri üzerine MEB okulda denetim yaptı. Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.ABD Başkonsolosluğu'na da asılıyor2021 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilcilik binalarında ABD bayrağının yanı sıra LGBT bayrağının asılabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi imzaladığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'na LGBT'nin 'Onur Haftası' kapsamında her sene bayrağı asılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210423/abd-disisleri-bakani-blinken-trump-donemi-getirilen-yasagi-kaldiriyor-abd-buyukelciliklerine-lgbt-1044347616.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), abd başkonsolosluğu, lgbt, üsküdar amerikan koleji
milli eğitim bakanlığı (meb), abd başkonsolosluğu, lgbt, üsküdar amerikan koleji
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren Üsküdar Amerikan Lisesi hakkında soruşturma başlattı
17:59 03.06.2025 (güncellendi: 18:13 03.06.2025)
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yönelik inceleme ve soruşturma başlattı.
Velilerin Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetleri üzerine MEB okulda denetim yaptı. Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.
ABD Başkonsolosluğu'na da asılıyor
2021 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilcilik binalarında ABD bayrağının yanı sıra LGBT bayrağının asılabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi imzaladığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'na LGBT'nin 'Onur Haftası' kapsamında her sene bayrağı asılıyor.