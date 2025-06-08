https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/genclik-asisi-yaptirdi-hayati-altust-oldu-artik-gulemiyor-1096867566.html

Gençlik aşısı yaptırdı, hayatı altüst oldu: Artık gülemiyor

Gençlik aşısı yaptırdı, hayatı altüst oldu: Artık gülemiyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı, arkadaş tavsiyesiyle gittiği Bursa’daki özel bir klinikte gençlik aşısı yaptırdıktan sonra yüz felci... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T10:53+0300

2025-06-08T10:53+0300

2025-06-08T10:53+0300

yaşam

estetik

estetik ameliyat

estetik operasyon

aşı

gençlik

gençlik aşısı

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Genç görünme isteği hayatını kabusa çevirdi. 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı, yaklaşık bir ay önce arkadaşının önerisiyle Bursa’daki özel bir kliniğe giderek gençlik aşısı yaptırdı. Ancak Avcı, işlem sonrası yüz felci geçirdiğini ve mimiklerini kaybettiğini iddia etti. Kliniğe mezoterapi için gittiğini, fakat rızası olmadan farklı işlemler uygulandığını öne süren genç kadın, “Güzelleşmek uğruna arkadaş tavsiyesiyle gittiğim klinikte kabusu yaşadım. Doğal ve ışıltılı görünmek için yaptırdığım, benim basit gördüğüm fakat sonucu hiç basit olmayan bir uygulamaydı” ifadelerini kullandı.Avcı, doktorun botoks istemediğini belirtmesine rağmen yüzüne “ful botoks gibi” bir işlem yaptığını öne sürerek, “Yüzümü beton gibi hissetmeye başladım, mimiklerimi hareket ettiremez oldum” dedi. Birçok dermatolog ve nörologa başvurduğunu belirten Avcı, uzmanların yüzüne fazla dozda vitamin enjekte edildiğini ve vücudunun buna tepki verdiğini söyledi. “Yüzüm ilk etapta felç gibiydi, göründüğüm doktorlardan biri yüzün felç olmuş dedi” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

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estetik, estetik ameliyat, estetik operasyon, aşı, gençlik, gençlik aşısı