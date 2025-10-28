Türkiye
Fed başkanlığı için 5 isim verildi: 'Değerlendiriyoruz'
Fed başkanlığı için 5 isim verildi: 'Değerlendiriyoruz'
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gelecek yıl görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine 5 ismin değerlendirildiğini açıkladı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için beş ismin değerlendirme sürecinde olduğunu duyurdu.Bessent, gelecek yıl görev süresi dolacak olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine düşünülen olası adayların isimlerini şöyle sıraladı: Bessent, Şükran Günü sonrasında aday listesini ABD Başkanı Donald Trump’a sunmayı planladığını ifade etti. Trump ise yeni Fed Başkanı’nın yıl bitmeden açıklanacağını belirtti.
28.10.2025
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için beş ismin değerlendirme sürecinde olduğunu duyurdu.
Bessent, gelecek yıl görev süresi dolacak olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine düşünülen olası adayların isimlerini şöyle sıraladı:
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett,
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman,
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller,
Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh
Varlık yönetim şirketi BlackRock’ın üst düzey yöneticisi Rick Rieder
Bessent, Şükran Günü sonrasında aday listesini ABD Başkanı Donald Trump’a sunmayı planladığını ifade etti. Trump ise yeni Fed Başkanı’nın yıl bitmeden açıklanacağını belirtti.
