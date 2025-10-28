https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/bessent-fed-baskanligi-icin-5-aday-degerlendiriliyor-1100527759.html

Fed başkanlığı için 5 isim verildi: 'Değerlendiriyoruz'

Fed başkanlığı için 5 isim verildi: 'Değerlendiriyoruz'

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gelecek yıl görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine 5 ismin değerlendirildiğini açıkladı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T01:45+0300

2025-10-28T01:45+0300

2025-10-28T02:01+0300

dünya

abd

scott bessent

fed

merkez bankası

christopher waller

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için beş ismin değerlendirme sürecinde olduğunu duyurdu.Bessent, gelecek yıl görev süresi dolacak olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine düşünülen olası adayların isimlerini şöyle sıraladı: Bessent, Şükran Günü sonrasında aday listesini ABD Başkanı Donald Trump’a sunmayı planladığını ifade etti. Trump ise yeni Fed Başkanı’nın yıl bitmeden açıklanacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abd-nukleer-guvenlik-ajansi-acil-fon-ariyor-silah-programlari-aylarca-hatta-yillarca-gecikebilir-1100525184.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, scott bessent, fed, merkez bankası, christopher waller