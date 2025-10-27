https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/abd-nukleer-guvenlik-ajansi-acil-fon-ariyor-silah-programlari-aylarca-hatta-yillarca-gecikebilir-1100525184.html

ABD Nükleer Güvenlik Ajansı acil fon arıyor: 'Silah programları aylarca hatta yıllarca gecikebilir'

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), devam eden hükümet kapanması sırasında çalışmayan personelin çalışmaya devam edebilmesi için daha önce onaylanmış fonlardan yararlanmak amacıyla Beyaz Saray bütçe ofisine acilen izin verilmesi çağrısında bulundu.CNN'in pazartesi günü konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre kurum, personel maaşlarını ödemeye devam edebilmek ve fon sıkıntısı yaşamamak için Yönetim ve Bütçe Ofisi'nden (OMB) önceki harcama önlemlerinden para çekmesini talep etti. Ancak kaynaklar, talebin yanıtsız kaldığını belirtti. Habere göre, NNSA'dan bir kaynak, "Savunma Bakanlığı'nın askerlere ödeme yapmak için para aktardığını gören insanlar umutlandı. Biz de aynı tür ulusal güvenlik çalışmaları yapıyoruz." dedi.Kurumdaki bir diğer yetkili ise CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu meblağın 'şüphesiz ücretsiz izne çıkarılan bin 400 çalışanın tamamının işinde kalmasını sağlayacağını' söyledi.'Silah programları aylarca hatta yıllarca gecikebilir'CNN'e göre, ABD nükleer cephaneliğini yöneten ve silah modernizasyonunu denetleyen NNSA, Trump yönetiminin üretim programlarını hızlandırması ve Pentagon'a güncellenmiş savaş başlıkları teslim etmesi yönündeki artan baskısıyla karşı karşıya. Raporda, yetkililerin şu anda kapanmanın bu planları rayından çıkarabileceğinden endişe ettiği, çünkü operasyonlarda kısa bir süre bile durmanın silah programlarını aylarca hatta yıllarca geciktirebileceği belirtildi.Çoğu kurum çalışanı ücretsiz izne çıkarılırken, yaklaşık 400 temel çalışan maaş almadan görev başında. Bu arada, CNN'den bir kaynağa göre silah montajı ve bakımıyla uğraşan binlerce taşeron işçi, Trump'ın 'büyük ve güzel tasarısından' aktarılan parayla oluşturulan ayrı bir fon kaynağından maaş almaya devam ediyor.CNN kaynakları ayrıca, fonlama gecikmelerinin ABD'nin nükleer silah montajı ve uranyum depolaması için önemli merkezleri olan Teksas'taki Pantex tesisi ve Tennessee'deki Y-12 kompleksindeki çalışmaları aksatabileceğinden endişe duyduklarını söyledi.Neler olmuştu?ABD'de yeni mali yıl 1 Ekim'de başladı, ancak Kongre bütçeyi onaylayamadı ve hükümet işlevlerini yerine getiremez hale geldi. ABD'de hükümetin kapanması, bir sonraki mali yıl için bütçe olmaması nedeniyle Kongre tarafından doğrudan finanse edilen bazı devlet kurumlarının faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.Trump daha önce, hükümetin kapanmasını personel ve maaşlarda büyük kesintiler yapmak için kullanabileceğini açıklamıştı. Ayrıca Trump, Demokratların tutumunun bütçe çıkmazına neden olduğunu ve Beyaz Saray’ın mevcut durumu Cumhuriyetçilerin hoşlanmadığı programları ortadan kaldırmak için kullandığını öne sürmüştü.NNSA geçen hafta yaklaşık bin 400 tam zamanlı çalışanını ücretsiz izne çıkarmıştı.

