‘Belarus’ta, Oreşnik füze sistemi aralık ayında muharebe görevine başlayacak’

Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Eysmont, ‘Oreşnik’ orta menzilli füze sistemininin aralık ayında ülkede muharebe görevine başlayacağını teyit etti. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanılığı Sözcüsü Natalya Eysmont, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Belarus’un aralık ayında Rus yapımı ‘Oreşnik’ orta menzilli füze sistemini muharebe görevine alacağını doğruladı.Eysmont, “Evet, bunu doğrulayabilirim. Bugün askeri yetkililer, bu konuda Devlet Başkanına rapor sundular. Askeri yetkililer, Oreşnik füze sisteminin aralık ayında muharebe görevine başlayacağını teyit ettiler” dedi.Geçen yıl kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Oreşnik’ füze sisteminin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Putin, bu füze sisteminin Amerikan ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırıda kullanıldığını belirtmişti.Lukaşenko, Aralık 2024'te Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Rus mevkidaşı Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti.Putin, Oreşnik füzelerinin 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.

