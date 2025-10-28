https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/batinin-ambargolarla-engellemeye-calistigi-proje-altay-tanki-1100537393.html

Batı’nın ambargolarla engellemeye çalıştığı proje: Altay tankı

Türkiye’nin yerli ve milli tank üretimi projesi 2007 yılında başlatıldı. Ancak Almanya’nın motor tedarikine uyguladığı ambargo nedeniyle proje yavaşladı... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye, yerli tank üretimi için 2007 yılında başlattığı projede K2 Black Panther tankının geliştiricisi Güney Kore’nin Rotem firmasıyla işbirliği yaptı ve prototipler hazırlandı. Tank projesine, Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir’e giren 5. Süvari Kolordusu’na komuta eden Fahrettin Altay Paşa’nın isminden esinlenilerek “Altay” adı verildi.Altay tankının ilk prototiplerinin üretilmesinin ardından, 9 Kasım 2018 tarihinde seri üretim sözleşmesi BMC firmasıyla imzalandı. Altay tankında ilk olarak Alman MTU şirketinin ürettiği motor ve renk firmasının ürettiği transmisyon sisteminin kullanılması planlandı. Prototip üretimleri de bu sistemlerle gerçekleştirildi.Alman ambargosuAlmanya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri harekâtları bahane göstererek motor satışına engelleme getirdi. Bu nedenle Altay tankının seri üretiminde gecikmeler yaşandı. Altay tankının prototipleri 23 Nisan 2023 tarihinde test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.Teknik özellikleriAltay Muharebe Tankı’nın mürettebatı; tank komutanı, nişancı, şoför ve doldurucu olmak üzere dört kişiden oluşuyor. Ağırlığı 65 ton, muharebe menzili 450 kilometre, azami hızı ise 65 kilometre/saat. Tankta 120 mm tank topu ve kuleye monte uçaksavar bulunuyor. Zırh koruması, kompozit-plakalı olarak ASELSAN tarafından üretildi. Altay tankında 1500 beygir gücündeki Güney Kore menşeli motor kullanılıyor. Motorun yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Altay yenilendiTestler ve muharebe alanındaki gelişmeler doğrultusunda Altay tankı yenilendi. Yeni Altay tankı, özellikle muharebe alanında insansız hava araçlarının saldırılarına karşı daha güvenli hale getirildi. Tankın reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlanması hedeflendi.Pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak AKKOR Aktif Koruma Sistemi entegrasyonu da yapıldı. Yeni tanka, ilk atışta vuruş kabiliyeti kazandıran gelişmiş atış kontrol sistemleri eklendi. Ayrıca Altay tankına İHA ve SİHA’larla eşgüdümlü çalışma özelliği kazandırıldı.

2025

